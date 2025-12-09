快訊

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
晶片示意圖。(路透)
晶片示意圖。(路透)

美國總統川普的對等關稅政策仍在最高法院審理，川普8日表示，現行關稅政策對於解決美國遭剝削的問題非常直接，且有效率，政府必須在最高法院贏得勝訴。

川普也表示，如果當初有總統願意課徵200%的晶片關稅，美國不會失去晶片產業，不過川普說，台灣的晶片產業正移動到美國，美國很快會拿回40%至50%的晶片市場。

川普今年上任後，援引1977年制定的「國際經濟權力法」（IEEPA），宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此授權總統制定關稅政策，但遭企業提告無權這麼做。

美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院先後裁定川普違法，現在已上訴至最高法院；最高法院日前舉行口頭辯論，包括保守派大法官在內也對關稅政策的適法性提出質疑。

美國商務部長盧特尼克日前表示，川普政府有信心能贏得勝訴，並認為可以在9位大法官中，取得5位或6位大法官的多數支持；盧特尼克說，川普有權管理國家進口，有權針對進口產品收費或課徵關稅。

川普8日則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文，他喊話說，雖然美國有其他課徵外國關稅的方法，但現在正在最高法院審理的的關稅政策，是最直接，最沒有麻煩，也是最快速的方法。

川普說，關稅政策包含所有達到強大、決定性的國家安全的必要元素，指速度、力量和可確定性是完成任務的重要條件。

川普8日與美國農民、農業代表舉行圓桌會議，並公布120億美元的農業援助方案，以協助農民因應關稅政策和其他經濟挑戰所帶來的衝擊。

川普在圓桌會議中也提到說，面對其他國家的剝削和不公平的產業競爭，關稅是最快速的解決方法。

川普指出，美國因為其他國家的不公平競爭，失去超過50%的汽車產業，美國也失去晶片產業，指晶片產業都去了台灣。

川普說，針對未在美國生產製造的晶片，如果當初有總統願意課徵100%至200%的晶片關稅，美國不會失去晶片產業；不過川普指出，晶片產業正從台灣移動到美國，美國很快就會拿回40%至50%的晶片市場。

