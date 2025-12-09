美新任駐丹麥大使首訪格陵蘭 承諾互相尊重

快訊

中央社／ 哥本哈根8日綜合外電報導
美國新任駐丹麥大使霍爾里（Ken Howery）。路透
美國新任駐丹麥大使霍爾里（Ken Howery）。路透

美國新任駐丹麥大使今天首訪格陵蘭，美國與格陵蘭雙方承諾將「互相尊重」。美國總統川普先前曾表示為國防需要，有意取得此半自治的北極地區。

路透社報導，自從川普重提自丹麥取得格陵蘭控制權以來，丹麥與其長期盟友美國的關係一直處於緊張狀態，格陵蘭民眾也強烈反對川普提議。

美國新任駐丹麥大使、線上交易支付平台PayPal共同創辦人霍爾里（Ken Howery）首次訪問格陵蘭。他在首府努克（Nuuk）會見格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）以及丹麥政府代表，並出席「美國-格陵蘭聯合委員會」。

「美國-格陵蘭聯合委員會」係針對美國在格陵蘭軍事部署及其他議題的定期交流平台。它在聯合聲明中表示：「我們重申致力於以相互尊重為基礎、穩健且具前瞻性的關係。」

聲明中還說：「美國與格陵蘭期待在未來年內延續這股動能，進一步強化有助於北極地區安全與繁榮的夥伴關係。」

莫茨費爾特當天稍早表示，美國對格陵蘭的言論為當地民眾帶來不確定性，她強調需要與美國進行公開對話。

根據格陵蘭大報「鞍山週報」（Sermitsiaq）報導，莫茨費爾特說：「我國和美國基於共同利益合作80年。現在需要重建互信，以便我們能繼續保持良好合作關係。」

華盛頓方面認為，格陵蘭作為丹麥主權領土，對美國安全及其飛彈預警系統至關重要，因為從歐洲到北美的最短航線要經過格陵蘭。

儘管丹麥承認過去忽視格陵蘭的軍事重要性，但是丹麥與格陵蘭政府都已排除將這座資源豐富的島嶼讓給美國的可能。

