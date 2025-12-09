快訊

加碼普發6千行政作業啟動！嘉義市府會拚大紅包商機春節上路

首波大陸冷氣團周六南下 吳德榮：周日起三天最低溫探10度以下

輝達H200可銷中！美政府分潤25% 相關規定也適用於AMD與英特爾

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普批准輝達（Nvidia）向中國大陸出口其H200人工智慧晶片，並將從相關銷售抽取25%的分潤。路透
美國總統川普批准輝達（Nvidia）向中國大陸出口其H200人工智慧晶片，並將從相關銷售抽取25%的分潤。路透

美國總統川普批准輝達（Nvidia）向中國大陸出口其H200人工智慧晶片，並將從相關銷售抽取25%的分潤。此舉標誌這家全球市值最高的公司，在對美國政府的遊說中取得重大進展，有望在關鍵海外市場恢復數十億美元的業務。

川普在社交媒體上宣布這項決定，為他與政策團隊數周以來就是否批准向中國出口H200晶片的討論畫上句號。川普表示，已將決定告知中方並獲得積極回應。他也強調，相關晶片僅會出售給「獲批准客戶」，且包括英特爾和超微半導體（AMD）在內的晶片製造商，也將適用相同規定。

川普在貼文中寫道：「我們將捍衛國家安全、創造美國就業，並維持美國在人工智慧領域的領先地位。」他同時指出，輝達更先進的晶片系列Blackwell和Rubin仍未獲准對中銷售。

一位知情人士在川普宣布前透露，允許出口H200晶片被視為對輝達先前推動向中國客戶銷售更先進Blackwell晶片的一種妥協。

消息公布後，輝達股價在盤後交易中上漲2.33%。

美國商務部和輝達的發言人均暫未就川普的表態發表評論。

輝達執行長黃仁勳上周與川普會面後曾表示，即使美國放寬H200的銷售限制，他不確定中國是否會接受這款晶片。

黃仁勳在前往與參議院銀行委員會成員的閉門會議時說，「我們不清楚。我們沒有頭緒，我們不能降低賣給中國的晶片的性能，他們不會接受的。」

H200晶片於兩年前發布。根據非營利研究機構進步研究院（Institute for Progress）前一日發布的報告，H200的效能是目前仍可合法出口中國的最高階晶片H20的近六倍。報告指出，若開放H200出口，中國AI實驗室將有能力建造效能接近美國頂尖AI超級電腦的系統，儘管成本會隨之提高。

H20 美國 川普

延伸閱讀

川普簽台灣保證實施法 呂秀蓮讚台美關係新進展：總統可望很快過境紐約

川普國安戰略報告未提北韓 路透：有望鋪路「川金會」

川普：澤倫斯基不去看俄烏和平提案 我有些失望

黃仁勳預告AI改變就業市場 新職業…幫機器人做衣服

相關新聞

川普有意買下格陵蘭…美國、丹麥關係緊張 美駐丹麥大使首訪當地

美國總統川普有意買下格陵蘭，引發美國與丹麥關係緊張，值此之際，美國新任駐丹麥大使霍爾里本週首次造訪格陵蘭，將在格陵蘭首府...

川普國安戰略報告未提北韓 路透：有望鋪路「川金會」

美國總統川普最新公布的國家安全戰略報告未將北韓無核化列為目標，促使外界猜測，華府或許試圖提高明年與平壤達成外交突破的機會...

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

紐約候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)7日在社群媒體上發布一則時長約1分半的短影片，呼籲非法移民在面對聯邦執...

國安戰略用語「降級」？ 國務院：維持長期對台政策聲明

川普2.0「國家安全戰略」報告內容寫道，美國「不支持」任何單方面改變台海現狀的行為，而非過去常見的「反對」字眼，引起關注...

期中選舉前穩票倉 川普擬周一宣布120億美元農民援助計畫

美國一名白宮官員透露，川普政府計畫於周一公布備受期待的農業援助方案，將提供120億美元資金，協助因農作物價格低迷及總統關...

Netflix收購華納兄弟探索 川普表態要介入

美國總統川普今天談到Netflix收購華納兄弟探索旗下影視製作及串流媒體部門的計畫時說，這家串流巨頭已擁有「非常大的市占...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。