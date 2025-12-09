輝達H200可銷中！美政府分潤25% 相關規定也適用於AMD與英特爾

美國總統川普批准輝達（Nvidia）向中國大陸出口其H200人工智慧晶片，並將從相關銷售抽取25%的分潤。此舉標誌這家全球市值最高的公司，在對美國政府的遊說中取得重大進展，有望在關鍵海外市場恢復數十億美元的業務。

川普在社交媒體上宣布這項決定，為他與政策團隊數周以來就是否批准向中國出口H200晶片的討論畫上句號。川普表示，已將決定告知中方並獲得積極回應。他也強調，相關晶片僅會出售給「獲批准客戶」，且包括英特爾和超微半導體（AMD）在內的晶片製造商，也將適用相同規定。

川普在貼文中寫道：「我們將捍衛國家安全、創造美國就業，並維持美國在人工智慧領域的領先地位。」他同時指出，輝達更先進的晶片系列Blackwell和Rubin仍未獲准對中銷售。

一位知情人士在川普宣布前透露，允許出口H200晶片被視為對輝達先前推動向中國客戶銷售更先進Blackwell晶片的一種妥協。

消息公布後，輝達股價在盤後交易中上漲2.33%。

美國商務部和輝達的發言人均暫未就川普的表態發表評論。

輝達執行長黃仁勳上周與川普會面後曾表示，即使美國放寬H200的銷售限制，他不確定中國是否會接受這款晶片。

黃仁勳在前往與參議院銀行委員會成員的閉門會議時說，「我們不清楚。我們沒有頭緒，我們不能降低賣給中國的晶片的性能，他們不會接受的。」

H200晶片於兩年前發布。根據非營利研究機構進步研究院（Institute for Progress）前一日發布的報告，H200的效能是目前仍可合法出口中國的最高階晶片H20的近六倍。報告指出，若開放H200出口，中國AI實驗室將有能力建造效能接近美國頂尖AI超級電腦的系統，儘管成本會隨之提高。