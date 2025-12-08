川普貿易戰效應…陸港韓供應商比率大減至五成 台灣成贏家

富國銀行供應鏈金融（Wells Fargo Supply Chain Finance）分析顯示，企業的中國大陸、香港和南韓供應商數量比率過去十年已從90%降至50%，象徵美國總統川普為減少依賴中國大陸製造業發起的貿易戰，已走到轉捩點。

富國銀行供應鏈金融全球事業開發主管詹森（Jeremy Jansen）指出，美國發動首輪貿易戰以來，供應鏈從中國大陸轉移至南亞太地區的現象持續升溫，2018至2020年中國大陸供應商減少速度幾乎翻倍。

詹森說：「根據我們的供應商統計，目前北亞太和南亞太地區供應商各占50%…中型供應商遷徙目的地為台灣、越南、印尼、泰國、印度及馬來西亞。」

貨運情報業者SONAR數據顯示，美國從中國大陸進口的商品比去年同期下滑26%，但中國大陸對南亞太地區貿易量大幅成長。追蹤供應鏈轉移的Project 44指出，2025年中國大陸對印尼貿易成長29.2%，對越南成長23%，對印度及泰國分別增加19.4%與4.3%。另一方面，越南對美國貨櫃貿易量比去年同期增加23%，泰國及印尼分別增加9.3%與5.4%。