川普國安戰略報告未提北韓 路透：有望鋪路「川金會」

美國總統川普最新公布的國家安全戰略報告未將北韓無核化列為目標，促使外界猜測，華府或許試圖提高明年與平壤達成外交突破的機會，川普與北韓國家領導人金正恩有望重啟會談。

路透社報導，自平壤核計畫2003年浮上檯面以來，每位美國總統的國家安全戰略（National SecurityStrategy, NSS）報告一直包含「終結北韓核威脅」目標，然而川普（Donald Trump）上週公布的國安戰略報告顯然未納入這項目標。

這份報告未提及北韓及其加速發展核武的計畫，包括可打擊美國本土的彈道飛彈能搭載的核武，促使外界預期川普與金正恩有望恢復會談，兩人上次會晤已是2019年。

智庫「韓國統一研究院」（KINU）北韓專家洪敏（Hong Min，音譯）指出，川普曾表達願以「主動積極」方式與金正恩會談，顯示他「希望透過採取行動達成某些進展」。

洪敏表示：「因此我認為（美國國安戰略報告未提北韓）某種程度上確實是刻意為之，無核化這個議題…其實不需要在此提出。」

川普2017年首次執政期間所發布的前版國安戰略報告曾16度點名北韓，將其視為「對我們國土」的威脅，以及可能「對美國動用核武」的流氓國家。

今年的文件則展現川普的「靈活現實主義」（flexible realism）願景，聚焦透過強化日韓等亞洲盟邦的軍力，防止美中因台灣問題爆發衝突。

南韓與美國今天均否認其北韓政策有所改變，強調無核化仍是既定目標。

自美國公布最新國安戰略報告以來，韓國方面強調相信明年有望重啟與北韓的對話，且美國、中國、日本等關鍵國家也釋出相關正面訊號。

南韓國家安保室室長魏聖洛昨天談到：「我們迄今的作為，已為推動朝鮮半島和平進程創造有利條件。」