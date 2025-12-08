快訊

張柏芝遭求償5300萬！壓力山大2天沒睡 開庭崩潰哭吼：對我不公平

台股上漲322點！外資買超玉山金4.9萬張最多 台積電也獲連五買

徐巧芯大姑80萬元辦保、戴電子腳鐶獲釋 杜秉澄覓保無著

聽新聞
0:00 / 0:00

川普國安戰略報告未提北韓 路透：有望鋪路「川金會」

中央社／ 首爾8日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普最新公布的國家安全戰略報告未將北韓無核化列為目標，促使外界猜測，華府或許試圖提高明年與平壤達成外交突破的機會，川普與北韓國家領導人金正恩有望重啟會談。

路透社報導，自平壤核計畫2003年浮上檯面以來，每位美國總統的國家安全戰略（National SecurityStrategy, NSS）報告一直包含「終結北韓核威脅」目標，然而川普（Donald Trump）上週公布的國安戰略報告顯然未納入這項目標。

這份報告未提及北韓及其加速發展核武的計畫，包括可打擊美國本土的彈道飛彈能搭載的核武，促使外界預期川普與金正恩有望恢復會談，兩人上次會晤已是2019年。

智庫「韓國統一研究院」（KINU）北韓專家洪敏（Hong Min，音譯）指出，川普曾表達願以「主動積極」方式與金正恩會談，顯示他「希望透過採取行動達成某些進展」。

洪敏表示：「因此我認為（美國國安戰略報告未提北韓）某種程度上確實是刻意為之，無核化這個議題…其實不需要在此提出。」

川普2017年首次執政期間所發布的前版國安戰略報告曾16度點名北韓，將其視為「對我們國土」的威脅，以及可能「對美國動用核武」的流氓國家。

今年的文件則展現川普的「靈活現實主義」（flexible realism）願景，聚焦透過強化日韓等亞洲盟邦的軍力，防止美中因台灣問題爆發衝突。

南韓與美國今天均否認其北韓政策有所改變，強調無核化仍是既定目標。

自美國公布最新國安戰略報告以來，韓國方面強調相信明年有望重啟與北韓的對話，且美國、中國、日本等關鍵國家也釋出相關正面訊號。

南韓國家安保室室長魏聖洛昨天談到：「我們迄今的作為，已為推動朝鮮半島和平進程創造有利條件。」

北韓 美國 川普

延伸閱讀

美國建築界的「文化戰爭」？川普為何要拆白宮東翼蓋舞廳

宏都拉斯有望政黨輪替 會與台恢復邦交？謝金河看大選：川普重塑世界新秩序

期中選舉前穩票倉 川普擬周一宣布120億美元農民援助計畫

國會議員獲赦免續留民主黨 川普怒斥「忘恩負義」

相關新聞

川普國安戰略報告未提北韓 路透：有望鋪路「川金會」

美國總統川普最新公布的國家安全戰略報告未將北韓無核化列為目標，促使外界猜測，華府或許試圖提高明年與平壤達成外交突破的機會...

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

紐約候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)7日在社群媒體上發布一則時長約1分半的短影片，呼籲非法移民在面對聯邦執...

國安戰略用語「降級」？ 國務院：維持長期對台政策聲明

川普2.0「國家安全戰略」報告內容寫道，美國「不支持」任何單方面改變台海現狀的行為，而非過去常見的「反對」字眼，引起關注...

期中選舉前穩票倉 川普擬周一宣布120億美元農民援助計畫

美國一名白宮官員透露，川普政府計畫於周一公布備受期待的農業援助方案，將提供120億美元資金，協助因農作物價格低迷及總統關...

Netflix收購華納兄弟探索 川普表態要介入

美國總統川普今天談到Netflix收購華納兄弟探索旗下影視製作及串流媒體部門的計畫時說，這家串流巨頭已擁有「非常大的市占...

國會議員獲赦免續留民主黨 川普怒斥「忘恩負義」

美國總統川普對於聯邦眾議員庫維拉（Henry Cuellar）與他的妻子在聯邦賄賂及共謀案獲得赦免後，庫維拉竟然沒有轉換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。