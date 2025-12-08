期中選舉前穩票倉 川普擬周一宣布120億美元農民援助計畫

美國一名白宮官員透露，川普政府計畫於周一公布備受期待的農業援助方案，將提供120億美元資金，協助因農作物價格低迷及總統關稅政策影響而受重創的核心支持群。

因訊息尚未公開而要求匿名的這位官員稱，援助將透過農業部新設的「農民橋接援助計畫」，向作物種植者提供最多110億美元的一次性支付，剩餘資金則用於該計畫未涵蓋的其他農產品。

官員表示，川普將在華盛頓當地時間下午2時，舉行活動宣布這項方案。邀請包括玉米、棉花、高粱、黃豆、稻米、牛隻、小麥和馬鈴薯種植戶，以及財長貝森特與農業部長羅林斯。

此舉呼應川普第一任期在美中貿易戰期間對農民的補貼措施，當時美中同樣深陷貿易戰，而此時正值共和黨議員對農民遭受經濟困境日益感到不耐之際，他們要求政府在明年期中選舉前正視問題的呼聲持續高漲。

儘管過去一個月因美中貿易前景改善帶動大豆期貨上漲，但作物價格仍接近2020年以來最低水準，在化肥等成本攀升之際持續侵蝕農民收益。

在2024年大選時以壓倒性多數力挺川普入主白宮的農業社區，如今面臨多種作物出口市場萎縮的困境，尤其黃豆因中國採購在今年稍早陷入停滯而受重創。

自10月下旬美中達成協議後，黃豆的採購已逐步增加。美國農業部數據顯示，中國上個月創下兩年來單日最大採購紀錄，自10月30日以來銷往中國的數量達到225萬噸。但採購量仍低於美國農民預期，也遠未達到美方所稱中方將在2月底前購買1,200萬噸的目標。