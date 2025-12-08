川普批索馬利亞人 白宮：明州有大批非法索籍移民

快訊

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

白宮邊境事務負責人霍曼今天為總統川普在明尼蘇達州打擊移民行動作辯護。他說，儘管當地官員強調境內大多數索馬利亞人都是美國公民，但明州仍有大批非法索馬利亞移民居住。

不過，霍曼（Tom Homan）否認，移民暨海關執法局（ICE）是因為川普對索馬利亞移民的一番言論，而對明尼阿波利斯－聖保羅（Minneapolis-St. Paul）雙子城的移民加強遣返作業。

路透社報導，川普先前稱索馬利亞移民是應被驅逐出境的「垃圾」。

霍曼表示，ICE探員並未以貌取人、根據外貌來追查非法移民。

霍曼在接受CNN節目「美國國情」（State of theUnion）訪問時說：「我並不清楚川普總統說那些話當時的想法，但我同意川普總統從一開始的立場，他說，我們應注意對公共安全與國家安全構成威脅的人。」

霍曼說：「我們知道那裡有大批非法的索馬利亞移民群體。」霍曼對此並未提出證據。

霍曼表示：「我們會逮捕每一個被我們發現的非法移民。」

目前大約有8萬名索馬利亞移民居住在明尼蘇達州，主要集中在雙子城都會區。而明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）表示，他們絕大多數都是美國公民。

索馬利亞歷經數十年殘酷內戰，1991年開始引發約100萬人逃難外移。美國自1992年開始核發索馬利難民簽證，而大多數在美國境外出生的索馬利亞籍移民，便是那時移入的。

