美改B肝疫苗建議 專家警告：20年後引爆的定時炸彈

中央社／ 洛杉磯7日綜合外電報導

美國疫苗顧問小組決定取消長期以來對B型肝炎疫苗的接種指引，醫師與疾病專家表示，此舉將使更多兒童暴露於這種有害病毒風險，且可能預示著其他基於證據的疫苗政策也將遭到破壞。

自1991年以來，美國衛生官員一直建議對所有嬰兒進行全面B肝疫苗接種，並在出生後不久施打3劑中的第1劑。聯邦數據顯示，此舉已大幅減少感染並能拯救生命。

然而，由衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）任命的一個顧問小組本月5日表示，僅有母親B肝檢測呈陽性或狀況不明的新生兒，才應在出生時接種第1劑。

這個顧問小組稱，若母親檢測為陰性，父母應與醫師商討何時、甚至是否該讓孩子接種任何B肝疫苗。

這些顧問多數與小羅勃甘迺迪同樣抱持反疫苗觀點，他們並未提供任何關於B肝疫苗造成新傷害的證據，而是主張相較於感染風險，疫苗接種範圍過於廣泛，且美國的政策與某些已開發國家不一致。

路透社報導，支持新建議的顧問之一李威（RetsefLevi）說：「當風險如此之低時，你願意讓你的孩子、你的寶寶，暴露在一個可能帶來潛在傷害的醫療介入措施之下嗎？」

●專家警告風險

然而，疾病專家表示，美國目前的B肝感染率之所以低，正是得益於數十年來的疫苗政策，並警告若川普政府接受新建議，情況將會改變。

在沒有堅定聯邦政策的情況下，更多家庭可能會選擇不接種疫苗，而孩童很容易因接觸到母親以外、可能不知道自己患有B肝的家庭成員而被感染。

許多B肝患者沒有症狀，也不知道自己已受感染。根據世界衛生組織（WHO）說法，嬰幼兒的初次感染約有95%會轉為慢性，且可能在數十年後導致肝損傷和肝癌。

新墨西哥州阿爾伯克基市（Albuquerque）兒科醫師西維諾維奇（Alexandra Cvijanovich）說：「這對我們國家來說是一個分水嶺。我認為用不了多久，我們就會開始看到B肝病例捲土重來，而這些病例的重擔，將完全落在那些不了解疫苗科學的人們肩上。」

●主要醫學會將無視新疫苗指引

包括美國小兒科學會（American Academy ofPediatrics）在內的美國主要醫學會，以及至少12個州表示，他們將無視新的建議，並繼續支持為所有新生兒接種B肝疫苗。這些州包括亞利桑那州、加州、科羅拉多州、夏威夷州、伊利諾州、麻薩諸塞州、馬里蘭州、密西根州、紐澤西州、紐約州、北卡羅來納州和羅德島州。

紐約石溪兒童醫院（Stony Brook Children'sHospital）小兒傳染病科主任納赫曼（SharonNachman）醫師表示，醫學界的擔憂是，更多家庭將會相信小羅勃甘迺迪所提倡、但無科學證據支持的觀念，即疫苗造成的傷害大於其所預防的疾病。而B肝最嚴重的併發症，將需要更長的時間才會顯現。

她說：「這是一顆20年後才會引爆的定時炸彈。」

疫苗 美國 醫學會

