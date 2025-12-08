甘迺迪中心榮譽獎頒獎 川普當主持人鋒頭蓋過得主

快訊

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普今天主持位於華盛頓甘迺迪表演藝術中心的頒獎典禮，將政治與音樂和電影明星的盛典融合，進一步鞏固他對這座機構的掌控。

除了席維斯史特龍（Sylvester Stallone）和喬治史崔特（George Strait），今年甘迺迪中心榮譽獎（Kennedy Center Honors）得主還有迪斯可樂傳奇女歌手葛洛莉亞蓋諾（Gloria Gaynor）、重金屬搖滾樂團接吻合唱團（KISS）及以百老匯音樂劇「歌劇魅影」（Phantom of the Opera）聞名的英國演員麥可克勞福（Michael Crawford）。

川普第一任期並未出席甘迺迪中心（The KennedyCenter）任何活動，但第2任期他卻對該機構表現出濃厚興趣，包括開除其主席、任命新董事會、下令進行建物整修等。

這是首次有美國總統親自主持甘迺迪中心榮譽獎，這個角色過去通常由名人或其他重要人物擔任。

川普抵達典禮時告訴記者，甘迺迪中心「將重獲新生」。

他說：「我們正在拯救甘迺迪中心。」

