甘迺迪中心榮譽獎頒獎 川普當主持人鋒頭蓋過得主
美國總統川普今天主持位於華盛頓甘迺迪表演藝術中心的頒獎典禮，將政治與音樂和電影明星的盛典融合，進一步鞏固他對這座機構的掌控。
除了席維斯史特龍（Sylvester Stallone）和喬治史崔特（George Strait），今年甘迺迪中心榮譽獎（Kennedy Center Honors）得主還有迪斯可樂傳奇女歌手葛洛莉亞蓋諾（Gloria Gaynor）、重金屬搖滾樂團接吻合唱團（KISS）及以百老匯音樂劇「歌劇魅影」（Phantom of the Opera）聞名的英國演員麥可克勞福（Michael Crawford）。
川普第一任期並未出席甘迺迪中心（The KennedyCenter）任何活動，但第2任期他卻對該機構表現出濃厚興趣，包括開除其主席、任命新董事會、下令進行建物整修等。
這是首次有美國總統親自主持甘迺迪中心榮譽獎，這個角色過去通常由名人或其他重要人物擔任。
川普抵達典禮時告訴記者，甘迺迪中心「將重獲新生」。
他說：「我們正在拯救甘迺迪中心。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言