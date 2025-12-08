聽新聞
川普斡旋和平協議瀕臨破裂！泰國空襲柬埔寨邊境 出動F-16戰機支援
美國有線電視新聞網（CNN）報導，泰柬邊境衝突再度升級，泰國軍方8日證實，已出動戰機對柬埔寨軍事據點發動空襲，此舉代表美國總統川普兩個月前主導的停火和平計畫恐告吹。泰柬雙方清晨互控對方破壞停火，局勢迅速失控，至少造成泰方1死2傷，並迫使大量平民撤離。
泰國表示，柬埔寨軍隊於8日凌晨3時在邊境多處開火挑釁，隨後又攻擊泰方阿努蓬基地，造成泰軍傷亡。泰國陸軍發言人文泰（Winthai Suvaree）指出，泰軍因此對崇安瑪地區（Chong An Ma）隘口一帶的柬方火力支援陣地發動空襲，目標包括曾對泰方發射火砲與迫擊砲的據點。
根據泰國民族報，泰軍已部署F-16戰機進行空中支援，預計空襲崇安瑪地區、Prasat Khana地帶，以及普里維希神廟（Preah Vihear）附近的電台塔設施等3處目標。
柬埔寨軍方則反控泰軍於清晨5時04分率先攻擊，並批評泰方「多日挑釁」導致局勢惡化。
泰方表示，邊境城鎮已有約7成居民被緊急撤離。
泰柬今年7月曾爆發5天激戰，造成數十人喪生、約20萬人流離失所。隨後在川普通話斡旋下，雙方領袖於7月28日達成初步停火，10月底在川普見證下簽署和平協議。此舉曾被川普視為外交突破，然而，隨著最新空襲行動爆發，和平協議恐再度面臨破裂風險。
