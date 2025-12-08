美債恐痛失這波降息利多？殖利率罕見脫鉤 解讀市場擔心的三大理由

隨著市場預期聯準會（Fed）即將降息，美國公債卻未一路上漲，殖利率不降反升，這種罕見的脫鉤現象，是1990年代以來未曾見過的。

彭博資訊分析，市場對這種利率預期與殖利率背離的解讀分歧極大：樂觀派認為這代表市場對美國可避免經濟衰退有信心；中性看法認為是回歸2008年以前的市場常態；悲觀派則把矛頭指向「債券義勇軍」，也就是認為投資人不再相信美國能抑制不斷膨脹的國債。

但有一點很明確：債市對美國總統川普的看法並不買帳，川普認為，加速降息將壓低債券殖利率，進而進而壓低房貸、信用卡與其他貸款利率。

由於川普很快能以「心腹」取代Fed現任主席鮑爾，市場還額外擔心Fed若屈從政治壓力而更積極寬鬆貨幣政策，可能反而損害央行的公信力，引發通膨升溫，促使殖利率進一步上升。

倫敦標準銀行（Standard Bank） G10 策略主管布朗表示：「川普2.0的重心就是要壓低長期殖利率。但把政治人物放進聯準會，並不會讓債券殖利率下降。」

聯準會自去年9月以來，已將基準利率從逾20年高點調降，迄今已調降1.5個百分點，達3.75%至4%區間。交易人士認為，Fed在本周三決策會議後宣布再降1碼幾乎已成定局，並預期明年還會兩度降息1碼，使利率降至約3%。

然而，被視為美國消費者與企業借貸成本基準的重要公債殖利率並未下降。自Fed啟動降息以來，美國10年期殖利率反而上升近0.5個百分點，目前報4.13%，30年期殖利率更上升超過0.8個百分點。

通常，當Fed調整短期政策利率時，長期債券殖利率會跟著變動。即便在過去40年中僅有的兩次不是為了經濟衰退而進行的降息循環，即1995與1998年，每輪僅降75個基點，但10年期殖利率都有下滑，或至少不像本輪這般大幅上升。

摩根大通全球利率策略主管貝瑞（Jay Barry）點出兩大原因：第一，聯準會在疫情後通膨飆升期間的升息幅度極大，使得在2023年底殖利率見頂前，市場就已經提前反映未來的政策轉向，使得後續降息的影響變得不明顯。第二，在通膨仍偏高的情況下就降息，降低了經濟陷入衰退的風險，使得殖利率下行空間有限。

貝瑞說：「聯準會的目標是維持這波經濟擴張，而不是結束它。這就是為什麼利率並沒有大幅下滑。」

也有人從「期限溢酬」的角度解讀，也就是投資人為持有長期債券、承擔未來風險而要求的額外報酬。這包含通膨升溫或聯邦財政不可持續等風險。根據紐約聯準銀行的估計，自降息周期展開以來，期限溢酬已上升近1個百分點。

Bianco Research總裁Jim Bianco認為，這訊號顯示債市擔心聯準會在通膨仍高於2%目標、經濟仍然強韌的情況下卻持續降息。他說：「市場非常擔心這樣的政策。大家擔心Fed已經做過頭了。」

他補充說，如果Fed繼續降息，房貸利率將「直線上升」。

市場也擔心川普可能延續他先前對Fed缺乏尊重獨立性的態度，成功施壓決策官員持續降息。市場認為現任白宮國家經濟委員會主任、川普忠誠支持者哈塞特（Kevin Hassett）很可能獲川普任命接任Fed主席職位，在鮑爾任期到明年5月屆滿後接替職位。