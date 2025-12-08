Netflix收購華納兄弟探索 川普表態要介入

快訊

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普今天談到Netflix收購華納兄弟探索旗下影視製作及串流媒體部門的計畫時說，這家串流巨頭已擁有「非常大的市占率，可能會是個問題」，還說他會參與相關決定。

川普抵達「甘迺迪中心榮譽獎」（Kennedy CenterHonors）頒獎典禮時表示：「我會參與那項決定。」他指的是聯邦監管機關正在審議這樁近830億美元（含債）、引發反壟斷疑慮並讓好萊塢精英不滿的收購案。

綜合法新社和路透社報導，Netflix擊敗派拉蒙影業（Paramount）與有線電視及寬頻網路商康卡斯特（Comcast）公司，以720億美元拿下華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）旗下電視、電影製作及串流業務。這項交易將把好萊塢最有價值、最歷史悠久資產之一的控制權交給顛覆媒體產業的串流媒體先驅。

川普並未明確表示他是否支持批准這項交易，但他指出娛樂產業可能出現市場集中度愈來愈高的問題。

川普說：「這將留給一些經濟學家來判斷…但這確實是很大的市場占有率，可能會成為問題，這點毫無疑問。」

有媒體指出，川普與派拉蒙執行長艾里森（DavidEllison）及其父親關係密切，可能施壓反壟斷官員逼華納回頭選擇派拉蒙而非Netflix。艾里森是川普的重要支持者。

「華爾街日報」報導，若收購案最後沒通過核准，Netflix同意支付58億美元的解約費，約占交易金額的8%。

若這樁交易按現有形式完成，Netflix將接手華納兄弟探索旗下製片廠與串流平台HBO Max，包括經典電影「北非諜影」（Casablanca）、「大國民」（CitizenKane），以及近期賣座強片「芭比」（Barbie）等重量級作品。

這項收購也將讓Netflix影片庫涵蓋各種內容，包括「哈利波特」（Harry Potter）、「魔戒」（Lord of theRings）等系列電影，以及蝙蝠俠、超人、神力女超人等DC Studios超級英雄片。

不過，這樁交易並不包含有線電視頻道，例如Discovery與美國有線電視新聞網（CNN），它們將在併購前從華納兄弟分拆出去。

