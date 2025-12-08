國會議員獲赦免續留民主黨 川普怒斥「忘恩負義」

美國總統川普對於聯邦眾議員庫維拉（Henry Cuellar）與他的妻子在聯邦賄賂及共謀案獲得赦免後，庫維拉竟然沒有轉換黨籍，而是繼續代表民主黨參選感到憤怒。

美聯社報導，川普抨擊庫維拉「忘恩負義」，言下之意是這位共和黨總統可能曾期望這次赦免能有助於在2026年期中選舉前，鞏固共和黨在眾議院的微弱多數。

在川普於社群媒體發文後，庫維拉今天接受電視採訪時表示，他是一名保守派民主黨人，願意與政府合作「探尋可達成共識的領域」。庫維拉說，他當天早上在教堂為總統及其職務祈禱，「因為如果總統成功，國家才會成功」。

庫維拉引用他的德州同鄉、已故總統詹森（LyndonJohnson） 的話，表示自己身分排序是：美國人、德州人、然後才是民主黨人。他對福克斯新聞頻道（Fox News Channel）的節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）表示：「我認為，任何將黨派利益凌駕國家之上的人，都是在對國家造成傷害。」

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）指出，對庫維拉提告的是民主黨總統拜登政府，而庫維拉再次以民主黨人身分參選，等同繼續與想將他和他的妻子關進監獄的「同一批激進左翼」合作，「而且他們可能還沒死心！」

川普表示：「忘恩負義，德州選民和亨利（庫維拉）的女兒都不會樂見的。算了，下次我不會再當好人了！」庫維拉的兩位女兒克莉絲汀娜（Christina）與凱瑟琳（Catherine）曾於11月致信川普，請求他赦免父母。

川普解釋他3日宣布赦免庫維拉的決定，是為了阻止一場「武器化」的起訴。由於庫維拉毫不留情批評拜登的移民政策，川普認為這是該議員與他立場上主要的契合之處。

庫維拉表示，他在黨內關係良好。他說：「我認為我和一般的民主黨黨團相處得很好。但他們也知道，我是一個獨立的聲音。」

聯邦當局此前指控庫維拉夫婦收受數千美元賄款，以換取庫維拉協助一家亞塞拜然控股能源公司和一家墨西哥銀行謀取利益。庫維拉遭控同意推動有利於亞塞拜然的立法，並在聯邦眾議院發表支持亞塞拜然的演說。

庫維拉堅稱自己及妻子無辜。兩人的審判原定於明年4月展開。

在福克斯新聞的訪問中，庫維拉堅稱聯邦當局曾以「誘捕行動試圖賄賂我，但未能得逞」。庫維拉仍面臨眾議院紀律委員會（House Ethics Committee）的調查。