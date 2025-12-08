美國88歲老兵超市打工惹心酸 澳洲網紅募捐5670萬元供他退休
美國密西根州一名88歲的退伍老兵，因一段解釋自己為何仍需在超市打工維生的影片在網路走紅，在數千名陌生網友的捐助下，現已獲得約180萬美元（約新台幣5670萬元）的善款。
這位名叫班巴斯（Ed Bambas）的老兵，其故事被澳洲創作者韋登霍弗（Sam Weidenhofer）拍攝成影片。他在影片中解釋，自己因七年前妻子病逝，加上前雇主通用汽車破產停發養老金，為支付妻子醫療費用已賣掉房產，不得不在梅傑超市擔任收銀員，每周工作五天以維持生計。
韋登霍弗在影片結尾發起募捐倡議，隨後通過眾籌平台GoFundMe為班巴斯拉籌集資金。捐款在不到36小時內迅速突破100萬美元，截至目前總額已接近180萬美元。
韋登霍弗表示，「在美國，沒有88歲的老人應該因為生活所迫而工作，這讓我心碎。」
韋登霍弗還說：「我只是想給他一個退休的機會」。
FB留言