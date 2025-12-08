快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

美國88歲老兵超市打工惹心酸 澳洲網紅募捐5670萬元供他退休

香港01／ 撰文：韓學敏

美國密西根州一名88歲的退伍老兵，因一段解釋自己為何仍需在超市打工維生的影片在網路走紅，在數千名陌生網友的捐助下，現已獲得約180萬美元（約新台幣5670萬元）的善款。

這位名叫班巴斯（Ed Bambas）的老兵，其故事被澳洲創作者韋登霍弗（Sam Weidenhofer）拍攝成影片。他在影片中解釋，自己因七年前妻子病逝，加上前雇主通用汽車破產停發養老金，為支付妻子醫療費用已賣掉房產，不得不在梅傑超市擔任收銀員，每周工作五天以維持生計。

韋登霍弗在影片結尾發起募捐倡議，隨後通過眾籌平台GoFundMe為班巴斯拉籌集資金。捐款在不到36小時內迅速突破100萬美元，截至目前總額已接近180萬美元。

韋登霍弗表示，「在美國，沒有88歲的老人應該因為生活所迫而工作，這讓我心碎。」

韋登霍弗還說：「我只是想給他一個退休的機會」。

延伸閱讀：

美國3囚鑿牆用床單越獄 1涉謀殺未遂犯仍在逃

美防長赫格塞思：中國需要尊重美國在印太地區利益

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

川普斡旋和平協議瀕臨破裂！泰國空襲柬埔寨邊境 出動F-16戰機支援

美國有線電視新聞網（CNN）報導，泰柬邊境衝突再度升級，泰國軍方8日證實，已出動戰機對柬埔寨軍事據點發動空襲，此舉代表美...

輝達該賣陸先進晶片？美貿易代表這樣回 財長自爆利益迴避賣黃豆農場

彭博資訊報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平10月底舉行釜山會談達成貿易休兵協議，美國貿易代表葛里爾7日受訪表示，...

Netflix收購華納兄弟探索 川普表態要介入

美國總統川普今天談到Netflix收購華納兄弟探索旗下影視製作及串流媒體部門的計畫時說，這家串流巨頭已擁有「非常大的市占...

國會議員獲赦免續留民主黨 川普怒斥「忘恩負義」

美國總統川普對於聯邦眾議員庫維拉（Henry Cuellar）與他的妻子在聯邦賄賂及共謀案獲得赦免後，庫維拉竟然沒有轉換...

美國88歲老兵超市打工惹心酸 澳洲網紅募捐5670萬元供他退休

美國密西根州一名88歲的退伍老兵，因一段解釋自己為何仍需在超市打工維生的影片…

美債恐痛失這波降息利多？殖利率罕見脫鉤 解讀市場擔心的三大理由

隨著市場預期聯準會（Fed）即將降息，美國公債卻未一路上漲，殖利率不降反升，這種罕見的脫鉤現象，是1990年代以來未曾見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。