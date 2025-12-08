葛里爾證實中國持續履約買黃豆 貝森特說他賣了黃豆農場避利益衝突

美國貿易代表葛里爾表示，中國大陸持續遵守雙方貿易協議的條件，而美方也持續觀察中國所做出的承諾，以維持穩定的貿易關係。

葛里爾周日接受福斯新聞節目訪問時表示：「針對中國，我們一直在驗證、監督並密切觀察其承諾。這些承諾相當具體。我們最近與中國達成的所有協議都非常明確，我們能相對容易地加以觀察，而到目前為止，我們看到他們都有遵守。」

葛里爾表示，在本種植季的黃豆採購承諾中，中國大約已完成「三分之一」。

彭博資訊先前曾報導，中國大陸在10月底進行本季第一次的一連串下單後，採購美國黃豆的腳步似乎陷入停滯。

美國總統川普及中國國家主席習近平在10月底同意延長關稅休戰、放寬出口管制並降低其他貿易壁壘。但協議中的部分內容，包括黃豆採購、社群媒體應用程式TikTok的出售，以及增加中國稀土出口許可等，仍在進行中。

根據中國官方媒體新華社報導，美國財政部長貝森與葛里爾在上周五（5日）與中國國務院副總理何立峰進行視訊通話，雙方就貿易和經濟議題進行了「深入且具建設性」的討論，並承諾維持穩定關係、處理彼此各自關注的疑慮。

貝森周日在CBS《面對全國》節目中表示，中國不會加快黃豆採購進度，但預期會在本季完成。他還指出，自與中國達成協議以來，黃豆價格已上漲12%到15%。另外，他也為避免利益衝突，出售了自己持有的一座黃豆農場。

美國農業部長羅林斯在上周二一場內閣會議中表示，川普政府預定本周公布期待已久的農民補助計畫。

另外，當葛里爾被問到像輝達（Nvidia）這類晶片商是否應向中國提供先進晶片、或此舉是否會對美國造成安全風險時，他表示美國必須保持謹慎。

葛里爾說：「我個人的看法是，我們必須非常謹慎。我們當然希望企業的獲利表現良好，但身為決策者，我們必須確保國家安全被放在第一位。因此，你會聽到川普總統談論某些可能會被限制的晶片種類，此外，一直在討論關於門檻應該設在哪裡，而且這個門檻會隨時間變化。」