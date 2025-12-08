貧富鴻溝變更大！經濟K型分化腐蝕川普經濟招牌 危及共和黨期中選情

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普12月3日在白宮宣布新燃油經濟標準。他傾聽國家國家經濟委員會主席哈塞特（前立者）發言。路透

美國經濟呈現明顯的K型分化，平民生活負擔惡化，總統川普在物價危機中備受指責，衝擊共和黨期中選舉前景。川普周二將赴關鍵搖擺州賓州演說，預計會反擊政策未惠及一般人的批評。

金融時報報導，亞特蘭大聯邦準備銀行分析發現，低收入者薪酬增速放緩幅度大於高收入者，勞動市場疲軟對低薪層衝擊更甚。去年支持川普的西語裔族群，九月失業率升至5.5%年高，高於全國4.4%。

密西根大學最新民調顯示K型分化加劇：未持股者信心跌至2022年通脹高峰水準，持股者卻受惠於資產上漲而持續走強。家庭預算壓力已蔓延至消費端，麥當勞與Chipotle均報告低收入客群消費顯著萎縮。

民主黨指控川普與共和黨讓富人更富、窮人更窮。經濟學家警告普通家庭財務將進一步承壓。

國會預算處評估，川普在今年7月通過、明（2026）年開始實施的大而美法案，可能使收入最低的10%家庭每年資源減少1600美元，最高10%的家庭則增加約12,000美元。

密西根大學教授Justin Wolfers直言，醫療補助縮減與保費上升可能造成收入下降，工薪階層即便在GDP成長時也面臨「收入衰退」。。

美國民眾對政府處理經濟的滿意度已跌至歷史新低，共和黨上月在多場地方選舉表現不佳，部分原因就是受到對手「降低生活成本」的訴求衝擊。

美國總統川普的反擊是試圖否認有負擔危機的問題。他聲稱這是史上最大騙局，不過，卻在政策上削減削減關稅以平抑物價。

外交關係協會資深研究員Rebecca Patterson指出，「美國現在的成長很大程度仰賴AI與相關資本支出推動財富。世界最大經濟體倚賴幾十家公司，聽起來不像是穩健的風險管理」。

川普 美國

