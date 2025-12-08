快訊

鐵道再教育？維護車廂安全與「軟性勸導」的乘車心理戰

陸外交部指控日本炒作「雷達照射」問題 渲染緊張局勢

板橋後站餐廳氣爆宛如戰地慘況曝 住戶驚：整棟樓大搖晃嚇死

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達該賣陸先進晶片？美貿易代表這樣回 財長自爆利益迴避賣黃豆農場

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國貿易代表葛里爾11月24日在比利時接受媒體訪問。路透
美國貿易代表葛里爾11月24日在比利時接受媒體訪問。路透

彭博資訊報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平10月底舉行釜山會談達成貿易休兵協議，美國貿易代表葛里爾7日受訪表示，美國向來緊盯中國履行承諾，而中國也確實持續落實協議；美國財長貝森特同日受訪也表示，為了在美中協議上達到利益迴避，他甚至出售自己持有的一座黃豆農場。至於問及輝達是否應向中國出售先進晶片，葛里爾回應稱美國須謹慎，而國家安全應為首要任務。

川習會後，美中同意延長關稅休戰期，鬆綁出口管制並減少其他貿易壁壘。部分協議內容則仍在進行中，包括中方採購美國黃豆、字節跳動出售TikTok在美業務，以及中國增加關鍵稀土出口許可數量。

葛里爾7日受訪福斯新聞節目「周日簡報」（The Sunday Briefing）表示，「我們面對中國向來是持續核實與監測，緊盯他們的承諾」，加上雙方協議內容十分具體也利於監督，「截至目前，中國確實遵守履行條款」。

貝森特7日受訪哥倫比亞廣播公司節目「面對全國」（Face the Nation）表示，中國不會加快採購進度，但預期仍會在這個作物季內進行採購。

他並指出，自從與中國達成協議以來，黃豆價格已上漲12%至15%，且他為遵守倫理協議迴避利益，已出售自己持有的一家黃豆農場。

另一方面，問及輝達等晶片製造商是否應向中國出售先進晶片，以及此舉是否可能對美國構成安全風險時，葛里爾認為美國必須保持謹慎。

「我個人的看法是，我們在這方面需要非常謹慎」，葛里爾說，「我們當然希望企業的營收表現亮眼，但身為決策者，必須確保國家安全被置於優先要務。這也是為什麼川普總統會談到某些可能受限的晶片種類，關於限制的門檻也始終保持公開討論，並會隨時間調整。」

美國 國家安全 美中

延伸閱讀

輝達GTC盛會明年3月16日舉行 黃仁勳將釋出Vera Rubin最新進展

美中貿易休戰掀反彈！美工會不爽川普這領域放過中國一馬

美中吉隆坡貿易談判 葛里爾：沒提台灣

美中談判 完全沒提台灣

相關新聞

輝達該賣陸先進晶片？美貿易代表這樣回 財長自爆利益迴避賣黃豆農場

彭博資訊報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平10月底舉行釜山會談達成貿易休兵協議，美國貿易代表葛里爾7日受訪表示，...

葛里爾證實中國持續履約買黃豆 貝森特說他賣了黃豆農場避利益衝突

美國貿易代表葛里爾表示，中國大陸持續遵守雙方貿易協議的條件，而美方也持續觀察中國所做出的承諾，以維持穩定的貿易關係。

貧富鴻溝變更大！經濟K型分化腐蝕川普經濟招牌 危及共和黨期中選情

美國經濟呈現明顯的K型分化，平民生活負擔惡化，總統川普在物價危機中備受指責，衝擊共和黨期中選舉前景。川普周二將赴關鍵搖擺...

貝森特：年終購物季「非常強勁」美GDP挑戰3%收尾

美國財政部長貝森特周日表示，年終購物季迄今為止的表現「非常強勁」，他預測美國經濟將以穩健的步調為今年畫下句點。

美珍珠港事變84周年 首度未見倖存者出席

美國海軍七日在夏威夷珍珠港紀念珍珠港事變八十四周年，當年親歷事變的倖存美軍如今僅剩十二人在世，都已是百歲人瑞，且因健康因...

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)5日簽署立法，強化長者房產稅減免，允許各地方政府將減免幅度由現行上限50%提高至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。