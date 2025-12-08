貝森特：年終購物季「非常強勁」美GDP挑戰3%收尾

美國財政部長貝森特周日表示，年終購物季迄今為止的表現「非常強勁」，他預測美國經濟將以穩健的步調為今年畫下句點。

貝森特在接受CBS專訪時表示：「經濟表現比我們預期的還要好。我們過去兩季國內生產毛額（GDP）成長達 4%。儘管有舒默（參議院民主黨領袖）造成的政府關門，我們今年仍將以3%的實質GDP成長收尾。」

根據美國經濟分析局（BEA），美國今年第1季GDP較去年同期萎縮0.6%，第2季則成長3.8%。

BEA預定在23日公布第3季的初步經濟數據。亞特蘭大聯邦準備銀行12月5日的最新估計顯示，第3季年化GDP 成長率為3.5%。

不過，消費者對美國經濟狀況依然悲觀，而消費占美國近七成的GDP。密西根大學12月的消費者信心指數為 53.3，較11 月上升4.5%，但比去年同期仍下滑28%。

最新的通膨報告因政府關門而延後公布，數據顯示9月消費者物價年增3%，其中家庭食品價格上漲3.1%。

在物價持續上升衝擊民眾之際，美國總統川普反駁外界認為美國民眾正面臨財務困境的說法。他在上周二的內閣會議中表示：「『可負擔能力』這個詞，是民主黨捏造的騙局。『可負擔能力』這個詞是民主黨的詐騙說法。」

最近的民調則顯示選民對川普處理經濟的方式感到不滿。根據NBC新聞的調查，約三分之二的已註冊選民認為川普政府在經濟與生活成本方面的表現不佳。

當貝森特周日被問到川普的言論時，他說，政府正在處理拜登政府留下的通膨問題，並指出媒體報導方式也左右了美國民眾對經濟的看法，「美國人民不知道自己現在的日子其實有多好。民主黨製造了稀缺問題，不論是在能源上，還是過度監管，這些都造成了現在的可負擔能力困境。我認為明年我們將邁向繁榮。」