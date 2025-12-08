快訊

鐵道再教育？維護車廂安全與「軟性勸導」的乘車心理戰

陸外交部指控日本炒作「雷達照射」問題 渲染緊張局勢

板橋後站餐廳氣爆宛如戰地慘況曝 住戶驚：整棟樓大搖晃嚇死

貝森特：年終購物季「非常強勁」美GDP挑戰3%收尾

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長貝森特預測美國今年經濟以3%成長率收尾。美聯社
美國財政部長貝森特預測美國今年經濟以3%成長率收尾。美聯社

美國財政部長貝森特周日表示，年終購物季迄今為止的表現「非常強勁」，他預測美國經濟將以穩健的步調為今年畫下句點。

貝森特在接受CBS專訪時表示：「經濟表現比我們預期的還要好。我們過去兩季國內生產毛額（GDP）成長達 4%。儘管有舒默（參議院民主黨領袖）造成的政府關門，我們今年仍將以3%的實質GDP成長收尾。」

根據美國經濟分析局（BEA），美國今年第1季GDP較去年同期萎縮0.6%，第2季則成長3.8%。

BEA預定在23日公布第3季的初步經濟數據。亞特蘭大聯邦準備銀行12月5日的最新估計顯示，第3季年化GDP 成長率為3.5%。

不過，消費者對美國經濟狀況依然悲觀，而消費占美國近七成的GDP。密西根大學12月的消費者信心指數為 53.3，較11 月上升4.5%，但比去年同期仍下滑28%。

最新的通膨報告因政府關門而延後公布，數據顯示9月消費者物價年增3%，其中家庭食品價格上漲3.1%。

在物價持續上升衝擊民眾之際，美國總統川普反駁外界認為美國民眾正面臨財務困境的說法。他在上周二的內閣會議中表示：「『可負擔能力』這個詞，是民主黨捏造的騙局。『可負擔能力』這個詞是民主黨的詐騙說法。」

最近的民調則顯示選民對川普處理經濟的方式感到不滿。根據NBC新聞的調查，約三分之二的已註冊選民認為川普政府在經濟與生活成本方面的表現不佳。

當貝森特周日被問到川普的言論時，他說，政府正在處理拜登政府留下的通膨問題，並指出媒體報導方式也左右了美國民眾對經濟的看法，「美國人民不知道自己現在的日子其實有多好。民主黨製造了稀缺問題，不論是在能源上，還是過度監管，這些都造成了現在的可負擔能力困境。我認為明年我們將邁向繁榮。」

美國 川普

延伸閱讀

宏都拉斯總統選情仍膠著 小鎮延後投票成舉國焦點

內唐亞胡將會川普 稱加薩和平計畫快進入第二階段

美港口業擬延後升級碼頭

美國總統川普查物價 劍指食品業 著眼明年期中選舉

相關新聞

輝達該賣陸先進晶片？美貿易代表這樣回 財長自爆利益迴避賣黃豆農場

彭博資訊報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平10月底舉行釜山會談達成貿易休兵協議，美國貿易代表葛里爾7日受訪表示，...

葛里爾證實中國持續履約買黃豆 貝森特說他賣了黃豆農場避利益衝突

美國貿易代表葛里爾表示，中國大陸持續遵守雙方貿易協議的條件，而美方也持續觀察中國所做出的承諾，以維持穩定的貿易關係。

貧富鴻溝變更大！經濟K型分化腐蝕川普經濟招牌 危及共和黨期中選情

美國經濟呈現明顯的K型分化，平民生活負擔惡化，總統川普在物價危機中備受指責，衝擊共和黨期中選舉前景。川普周二將赴關鍵搖擺...

貝森特：年終購物季「非常強勁」美GDP挑戰3%收尾

美國財政部長貝森特周日表示，年終購物季迄今為止的表現「非常強勁」，他預測美國經濟將以穩健的步調為今年畫下句點。

美珍珠港事變84周年 首度未見倖存者出席

美國海軍七日在夏威夷珍珠港紀念珍珠港事變八十四周年，當年親歷事變的倖存美軍如今僅剩十二人在世，都已是百歲人瑞，且因健康因...

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)5日簽署立法，強化長者房產稅減免，允許各地方政府將減免幅度由現行上限50%提高至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。