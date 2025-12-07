阿拉斯加與育空交界地區規模7強震 未發布海嘯警報
美國阿拉斯加州與加拿大育空（Yukon）地區交界附近一處偏遠地帶，今天發生規模7.0強烈地震。當局未發布海嘯警報，且暫時未有災損傳出。
這次地震深度約為10公里，其後還有多次較小餘震。
美聯社報導，美國地質調查所（United StatesGeological Survey，USGS）表示，地震發生在距離阿拉斯加朱諾（Juneau）西北方約370公里處，以及距離育空首府白馬市（Whitehorse）西方約250公里處。
地震地點距離阿拉斯加亞庫塔特（Yakutat）約91公里。根據美國地質調查所資料，當地人口為662人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言