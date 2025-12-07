阿拉斯加與育空交界地區規模7強震 未發布海嘯警報

美國阿拉斯加州與加拿大育空（Yukon）地區交界附近一處偏遠地帶，今天發生規模7.0強烈地震。當局未發布海嘯警報，且暫時未有災損傳出。

這次地震深度約為10公里，其後還有多次較小餘震。

美聯社報導，美國地質調查所（United StatesGeological Survey，USGS）表示，地震發生在距離阿拉斯加朱諾（Juneau）西北方約370公里處，以及距離育空首府白馬市（Whitehorse）西方約250公里處。

地震地點距離阿拉斯加亞庫塔特（Yakutat）約91公里。根據美國地質調查所資料，當地人口為662人。