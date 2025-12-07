聽新聞
川普取消出生公民權案違不違憲？美最高院明春開庭

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
聯邦最高院決定聽審川普政府否決出生公民權是否違憲的上訴爭議，排定明春開庭。圖為一名具公民身分的孕婦5月在最高院前示威，支持出生公民權。美聯社
聯邦最高院決定聽審川普政府否決出生公民權是否違憲的上訴爭議，排定明春開庭。圖為一名具公民身分的孕婦5月在最高院前示威，支持出生公民權。美聯社

美國聯邦最高法院五日同意審理總統川普取消美國出生公民權的行政命令是否違憲。該命令宣告非法或臨時居住美國者所生的子女，不能自動取得美國公民身分。該命令尚未在全美任何地方生效，聯邦最高法院預定明春開辯論庭，預計最快明年六、七月做出裁決。

川普一月廿日、即第二任的第一天，就簽署取消出生公民權的行政命令。這是他與共和黨嚴打移民政策的一環，也是首個提交聯邦最高法院做最終裁決的移民政策相關案例。

該命令顛覆一二五年來美國人對憲法第十四修正案的理解，即除了外國外交官子女和外國占領軍子女等少數的例外，在美國領土出生者一律自動享有公民權。

川普政府聲稱，非公民子女不受美國管轄，因此無權獲公民身分。聯邦訟務次長沙爾在訴狀中寫道，該修正案的公民權條款，原本旨在賦予新獲自由的奴隸及其子女公民身分，而非賦予非法或臨時居住美國的外國人子女公民身分。

但自川普一月回任以來，所有審理相關案件的下級法院均得出結論，即川普上述對出生公民權的行政命令，已違反或極可能違反該修正案；而根據長期且有效的規定，出生公民權自動賦予任何在美出生者美國公民身分，包括非法入境的母親在美國境內所生的子女。

聯邦最高法院決定受理的出生公民權案來自新罕布夏州。七月一位聯邦法官在一場集體訴訟中，阻止執行該命令。該案由美國公民自由聯盟（ＡＣＬＵ）組成律師團，代表所有挑戰該命令的孩童及其父母。ＡＣＬＵ全國法律總監王德棻聲明，「沒有一位總統能改變第十四修正案賦予公民權的根本承諾。我們期待在本屆聯邦最高法院任內徹底解決此一議題」。

