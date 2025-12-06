美國國會裡 誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

誰是美國國會議員裡最會選股投資的「股神」？最近美國學術界發表的一份研究發現，「國會領袖」這群人，年度操作的成績可以勝過同儕議員47個百分點。看來，不僅議事要讓他們領導，投資股票也是。

美國國家經濟研究局（NBER）最近公布了哥倫比亞大學教授魏尚進（Shang-Jin Wei），與西交利物浦大學副教授Yifan Zhou共同撰寫的一份研究報告。他們分析國會議員的股票投資，讓人發現一個新角度，那就是黨鞭、黨團主席以及各黨派領袖這些領導階層人士的操盤績效。

研究指出：「我們發現，升任領導職位的議員，在升遷前的投資表現，與條件匹配的同儕相近；但在升為領袖之後，他們年度的投資報酬比同儕多出47個百分點。」

這是很大的績效差距，但不乏合乎邏輯的解釋。

首先，國會領導者掌握且熟悉立法議程，而且對監管行動與聯邦採購具有影響力。另一個關鍵差異是，他們能接觸到企業高層。魏尚進和Yifan Zhou的研究發現，升任領導職位後的國會領袖，對於他們的金主或在其選區設立總部的公司的股票，特別能取得很高的異常投資報酬，因為他們很可能得到相關企業的特定資訊。

研究提到，國會領袖買入某檔股票，往往預示該上市公司一年內會發布正面消息，反之亦然。

或許有人會好奇，這些超額報酬是否主要來自股票賺很大的前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。這項研究並未特別剔除裴洛西的交易，但研究有排除最活躍交易者，分析的結果仍顯示領導階層的超額報酬十分突出。研究也排除報酬最高的議員後，再做分析，結果領導階層與同儕的績效差距，甚至略有擴大。