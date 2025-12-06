慶祝生日？美國國家公園在川普生日當天開放免費入場

根據美國國家公園管理局網站，自2026年起，取消原本美國民眾可在六月節與馬丁路德紀念日免費進入國家公園，卻加入美國總統川普生日當天免費入場。

今日美國指出，國家公園管理局先前將這兩個聯邦假日加入116個公園的免費入場日。新聞網站Axios則說，美國國家公園免費開放日的清單幾乎為川普政府徹底修訂，川普更傾向慶祝愛國主義，而非傳統聯邦假日。

六月節是紀念美國奴隸制度終結的聯邦假日，定於每年的6月19日。其在2021年前總統拜登任內獲得認可，此前已慶祝一個半世紀。馬丁路德紀念日則是紀念民權領袖馬丁路德的生日，日期訂在每年1月的第3個星期一，也是聯邦政府的法定假日。

美國國家公園管理局在2026年免費入場的清單，加入6月14日川普生日／國旗日，7月4當周的周末，以及國家公園管理局成立110周年紀念日。其他免費入園日還有：華盛頓誕辰、5月25日陣亡將士日、憲法日、老羅斯福誕辰、退伍軍人日。

今日美國說，此舉是國家公園依據「允許更多美國民眾參觀國家公園」與削減多元、平等及包容（DEI）的行政命令，所採取的多項措施之一。

國家公園管理局近日宣布一項「美國優先」計畫，自1月1日起，沒有年票的外國遊客想進入11個觀光人數最多的國家公園，將在現有門票費上額外收取每人100美元的費用。這將影響全國各地國家公園，包括大峽谷國家公園、優勝美地國家公園、錫安國家公園及黃石國家公園

據美國國家公園管理局網站訊息，自2026年起，免費日只適用於美國公民與居民。內政部長柏根在新聞稿說，「這些政策確保支持國家公園的美國納稅人，能夠持續享受負擔得起的參觀機會，同時國際觀光客也能維護並改善我們公園，造福子孫後裔，貢獻其應有的一份」。

6月14日是川普生日，也是美國國旗日，但國旗日並非聯邦法定假日。川普已透露明年80歲生日將在白宮舉辦終極格鬥冠軍賽，而這場比賽也將是慶祝美國獨立250周年的系列活動之一。為了慶祝建國250周年，川普日前還宣布要在華盛頓特區建設凱旋門。