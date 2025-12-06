快訊

薩摩耶比岳父難搞！「家人資格面試」遭整夜死亡凝視：馬麻你確定是他？

Line Pay和iPASS MONEY分家！他呼籲「錢不會不見」 網揭1狀況才需提領

聽新聞
0:00 / 0:00

不能上高速公路？川普批准生產日式迷你車 難打入美市場原因曝

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普對日本廉價又省油的K-Car輕型車情有獨鍾，但即便相關部門找到合法化的方法，經濟現實與物理限制幾乎註定讓此構想難以實現。圖為一輛速霸陸R1。資料照片。路透
美國總統川普對日本廉價又省油的K-Car輕型車情有獨鍾，但即便相關部門找到合法化的方法，經濟現實與物理限制幾乎註定讓此構想難以實現。圖為一輛速霸陸R1。資料照片。路透

美國總統川普日本廉價又省油的輕型車（K-Car）情有獨鍾，5日在真實社群發文，宣布批准在美國生產這類「迷你車」（TINY CARS），更大讚「不貴、安全、省油，簡單地說，非常棒！」但媒體指出，即便相關部門找到合法化的方法，經濟現實與物理限制幾乎註定讓此構想難以實現。

Axios報導，美國新車價格持續攀升，目前平均已突破5萬美元，川普對此表示擔心，也是他下令放寬汽車燃油效率標準的原因。他於3日在白宮宣傳新油耗規範時脫稿演出，讚揚最近日本行看到的小型汽車，強調「真的很可愛」、「真的很好，而且價格便宜」。

他說：「這真的給人們一個擁有汽車的機會，可以擁有一輛全新的車，而不是可能不那麼理想的車。」

運輸部長達菲隔天受訪時表示，運輸部正在消除監管障礙。他指出：「如果這些車有市場，我希望給我們的製造商生產的機會。這類車能不能上高速公路？可能不行，但在城市中沒有問題，如果主要在市區開車，可能是一個不錯的解決方案。」

達菲的說法凸顯日本輕型車之所以難以進入美國市場的原因。首先，這種車真的很小，不到70匹馬力。如果一輛3倍重的車衝過來，輕型車的駕駛不會想在高速公路上嘗試匯入車道。此外，若被美國的SUV撞上，生存機率更微乎其微。

若要在美國銷售輕型車，車體必須重新設計與測試，以符合美國安全標準，包含更堅固更重的底盤、擴大的撞擊緩衝區、美規安全設備與燈光系統等改良。甚至大型卡車與SUV可能也需重新設計，以在與輕型車碰撞時提升安全性。這些改造所需的成本將抵消輕型車的價格與效率優勢，而通用與福特早已將小型車生產移往海外，因為在美國根本無利可圖。

美國國會或國家公路交通安全管理局（NHTSA）可能創建一個新的輕型車類別與較低的碰撞標準，但聯邦法規制定可能需要多年，各州也可能需要重寫法律以允許這類車輛。

Axios最後寫道，川普說得沒錯，這些輕型車確實很迷人，也正確指出汽車買家需要更低成本的選擇。但由於種種原因，美國不太可能銷售輕型車，更不用說在美國本地生產。

美國 日本 川普

延伸閱讀

美烏持續磋商和平計畫 雙方稱真正進展取決俄羅斯

紐時：川普新版國家安全戰略把賺錢寫進國策、民主價值丟進垃圾桶

川普獲頒國際足球總會和平獎 表揚團結貢獻

美SAFE法案禁AI晶片銷陸 衝擊輝達、超微、Google

相關新聞

美公衛政策一夕倒退30年 疫苗諮詢小組推翻新生兒B肝疫苗建議

美國衛生部長甘迺迪是知名的反疫苗運動領袖，一手任命的疾管中心（CDC）疫苗接種諮詢委員會（ACIP）5日投票決定，終止長...

紐時：川普新版國家安全戰略把賺錢寫進國策、民主價值丟進垃圾桶

紐約時報5日報導， 美國最新國家安全戰略（NSS）正式出爐，這份33頁文件把川普第二任期的外交哲學赤裸裸地攤開：賺錢至上...

川普關稅案可望新年前後出爐！美國最高法院明春再戰出生公民權

美國最高法院5日同意受理美國政府的上訴，將審查下級法院裁定總統川普以行政命令終結出生公民權違憲一案。此案將決定川普是否能...

不能上高速公路？川普批准生產日式迷你車 難打入美市場原因曝

美國總統川普對日本廉價又省油的輕型車（K-Car）情有獨鍾，5日在真實社群發文，宣布批准在美國生產這類「迷你車」（TIN...

華郵社論：退化為願望清單發洩情緒的白宮國家安全戰略報告

華盛頓郵報12月5日刊登重磅社論，題為《國家安全戰略更像是情緒拼貼板，而非真正策略》（The National Secu...

川普獲頒國際足球總會和平獎 表揚團結貢獻

美國總統川普今天獲得國際足球總會（FIFA）新設立的和平獎，這個獎項旨在「表揚團結人民、為未來世代帶來希望的傑出人士所做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。