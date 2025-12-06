日媒：川普2.0國安戰略尋求力阻中國在區域稱霸

快訊

中央社／ 東京6日綜合外電報導

白宮公布美國總統川普第二任的「國家安全戰略」，當中稱美國不僅要防止任何國家取得全球主導地位，必要時也要防止對方取得區域層面的主導。日媒解讀這很可能指的是中國。

日經亞洲（Nikkei Asia）指出，這份「國家安全戰略」（NSS）並未直接點名中國稱霸，但指出美國必須鼓勵印度為印太安全做出貢獻，並與盟友與夥伴（包括四方安全對話成員日本、澳洲）合作，防止「任何單一對手國」在亞洲取得主導地位。

日經亞洲認為，白宮選擇低調發布這份備受矚目報告，雖因不再標榜數十年來維繫美國優勢的大戰略，並減少對歐洲與中東的承諾，而受到主張戰略克制陣營的讚許，但川普政府仍聚焦在印太對中國保持強力嚇阻。

在台灣議題上，報告指台灣地理所在位置將東北亞、東南亞區隔成兩個不同戰場，且全球1/3的航運會經過南海，使台灣極具重要性，因此「遏阻台海衝突是優先要務，理想作法是透過保持壓倒性軍事優勢來達成」。

報告內一段文字在華府引發熱烈討論，指美國將維持自身「長期對台立場的公開政策」，敘明「美國不支持任何一方片面改變台海現狀」。

日經亞洲認為，此舉等於反駁外界關於川普可能改變美國對台政策改變用字的猜測。先前有報導稱在10月底川普與中國國家主席習近平會晤前，中方想促成美國從一貫「不支持」台灣獨立，進一步轉為「反對」。

智庫「美國企業研究所」（AEI）高級研究員古柏（Zack Cooper）指出，這份報告的措辭似乎將美國傳統上的兩個立場混合：「反對」改變現狀與「不支持」台灣獨立。

古柏說，美國政策通常不是「不支持」片面改變現狀，而是「反對」片面改變現狀，使這部分存在模糊性。但他也不排除這種概述是為將來調整其他表述預留空間。

同為美國企業研究所研究員的費瑞安（RyanFedasiuk）表示，這種微妙的用字變化可能是刻意尋求中間點，用以穩定美中關係，但也並未完全順從北京公開要求的「反對台灣獨立」。

