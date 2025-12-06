韓媒：川普國安戰略制中 南韓需拿捏三方平衡

快訊

中央社／ 首爾6日綜合外電報導

白宮公布美國總統川普第二任的「國家安全戰略」報告。韓媒分析，南韓當前須追求3大目標，包括提升對北韓嚇阻，以及既要配合美國要求的牽制北京角色，又要維持穩定韓中關係。

韓聯社分析，這份川普2.0「國家安全戰略」報告（NSS），明確聚焦阻止中國改變現狀，尤其是遏制侵台，而美國無法、也不應單獨完成這項任務，強調盟國必須增加國防支出，為集體防衛付出更多。

報告明確指出當台海緊張時，美國將要求位於第一島鏈的韓、日承擔一定角色，因此被解讀為川普政府為防北京侵台而要求兩國提升軍事能力。

報導分析，美國如此高度重視台灣，對南韓安保而言可能成為「雙面刃」。

目前駐韓美軍有約2萬8500人，即使美國重點在牽制中國，鼓勵南韓強化軍事力同樣有助於首爾提升包括戰時作戰指揮權轉移在內的自主防衛能力。

不過美國希望南韓在遏制中國侵台上扮演角色，也使首爾陷入「兩難」，尤其川普將協助南韓取得核動力潛艦，首爾的打算是想藉此強化對北韓嚇阻，但美方則是希望牽制中國，韓美可能出現「同床異夢」。

分析指出，未來中國很可能施壓首爾，確保南韓軍力增強不是為牽制中國。因此南韓必須在美中戰略競爭的大局中追求3個目標，包括透過強化韓美同盟提升對北韓的嚇阻、配合美國要求的對中牽制角色並維持穩定的韓中關係。

此外，這次報告完全沒有提到印太另一威脅來源北韓，也刪除過去常出現的「北韓無核化、朝鮮半島無核化」目標。

韓媒對此的解讀是川普政府雖維持對韓日的核保護傘承諾，但也把部分防衛北韓的責任交由南韓自行承擔，美國則集中力量牽制中國，尤其專注於防止台海衝突爆發。

報導指出，為確保川普政府不會忽視朝鮮半島安全情勢，也不會放棄對解決北韓核問題的投入，南韓政府需加倍投入對美外交。

美國 南韓 北韓

