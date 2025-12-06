快訊

薩摩耶比岳父難搞！「家人資格面試」遭整夜死亡凝視：馬麻你確定是他？

Line Pay和iPASS MONEY分家！他呼籲「錢不會不見」 網揭1狀況才需提領

聽新聞
美公衛政策一夕倒退30年 疫苗諮詢小組推翻新生兒B肝疫苗建議

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國CDC疫苗接種諮詢委員會5日在馬龍醫師（中）5日主持下開會，討論改變嬰兒B肝疫苗接種建議。美聯社
美國衛生部長甘迺迪是知名的反疫苗運動領袖，一手任命的疾管中心（CDC）疫苗接種諮詢委員會（ACIP）5日投票決定，終止長期以來所有美國新生兒出生當日接種B型肝炎疫苗的建議，成為甘迺迪上任以來對疫苗政策最重大的一次變動之一。總統川普對此表示歡迎，並簽署備忘錄，要求檢視兒童免疫建議是否應調整為與「同級、已開發國家」的最佳做法一致。

路透與美聯社報導，白宮在事實說明指出，如果衛生部長與CDC主任「認定這些最佳做法優於目前國內的建議，他們被指示更新美國兒童核心疫苗接種計畫，使其與同級已開發國家的科學證據及最佳做法一致，同時保留美國人目前可取得的疫苗選項」。

B型肝炎是一種嚴重的肝臟感染，多數患者病程少於六個月，但部分人，尤其嬰兒與兒童，可能發展為慢性疾病，最終導致肝衰竭、肝癌或肝硬化。在成人中，病毒可經性行為、共用針具，或由受感染母親傳給新生兒。B肝疫苗長期被視為公共衛生的成功案例，可預防數千起感染，ACIP自1991年便建議在出生當日施打首劑B肝疫苗。專家指出，快速接種對遏制感染定植至關重要，也使兒童病例大幅下降。

然而，甘迺迪領導下的ACIP現在決定，僅建議母親B肝檢測陽性的嬰兒，以及母親未接受檢測的嬰兒，在出生時接種新生兒B肝疫苗。其他嬰兒是否接種改由父母與醫師共同決定，並以8比3的票數通過，建議若家庭選擇延後接種，應在嬰兒滿2個月時開始。

反對的3位委員質疑，許多嬰兒首劑可延後至2個月接種的科學基礎不足。其中一位委員、醫師希貝爾（Joseph Hibbeln）在歷時兩天、過程時而激烈的會議中多次表達反對，稱該建議「極不合理」。

美聯社指出，甘迺迪旗下ACIP此次決定，被視為重拾30多年前已被放棄的衛生策略，引發許多醫療及公衛界領袖的一致譴責。范德堡大學疫苗專家、長年參與ACIP及其工作小組的夏弗納（William Schaffner）醫師表示：「這是一個連基本工作都做不好的團體。」

多個醫學學會及州衛生部門表示，將繼續推薦接種。雖然民眾可能需要確認自身保險政策，但保險業界團體AHIP表示，其會員仍會承擔新生兒出生時B型肝炎疫苗的費用。

疫苗 嬰兒 B型肝炎

