川普晤加墨領袖談貿易 聚焦北美自由貿易協定走向

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國總統川普今天與加拿大總理卡尼（Mark Carney）及墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）會面，會談內容部分聚焦於北美自由貿易協定的未來。

法新社報導，美加墨3國領袖是在華府舉行的2026年世界盃足球賽抽籤儀式場邊會晤。本屆世足賽事將由加拿大、墨西哥及美國共同主辦。

卡尼的發言人尚普（Audrey Champoux）透過電子郵件表示：「3位領袖會晤了約45分鐘。」

她補充說：「他們已同意繼續在CUSMA上共同合作。」CUSMA是現行3國間自由貿易協定的加拿大方面縮寫，美國方面則稱之為「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）。

美墨加協定是在川普的第一個總統任期內達成。

川普已對不屬於美墨加協定範圍內的加拿大和墨西哥出口商品課徵高額關稅，華府正尋求於明年重新協商這份協定。

今天的會談是川普與薛恩鮑姆的首次會面。

自川普重返執政以來，卡尼已兩度訪問白宮，但這是他與川普自一場因反關稅廣告引發的爭端而暫停貿易談判以來，除了在韓國一場峰會上的短暫會面外，首次正式會晤。

川普也曾揚言，若加墨兩國未能遏止跨境移民和毒品販運，將施以進一步懲罰，並曾表示「若對墨西哥境內的毒梟目標發動空襲也無妨」，這番言論令薛恩鮑姆感到不滿。

川普 加拿大 墨西哥

