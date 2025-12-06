紐時：川普新版國家安全戰略把賺錢寫進國策、民主價值丟進垃圾桶

紐約時報5日報導， 美國最新國家安全戰略（NSS）正式出爐，這份33頁文件把川普第二任期的外交哲學赤裸裸地攤開：賺錢至上，民主靠邊站。拉丁美洲國家必須把大合約「免招標」直接給美國公司；台灣的重要性只剩半導體與航道；富裕的波灣君主國再也不用被華府「教訓」人權。過去美國自豪的「自由世界領袖」形象徹底消失，取而代之的是一個只想從弱國身上撈好處的「美國優先」強權。

與川普2017年第一任期的NSS相比，轉變令人瞠目結舌。七年前的文件還把世界描繪成「自由社會對抗壓迫體制」的戰場；2025年版卻明確寫道：「我們尋求與各國和平的商業關係，不強加與其傳統與歷史大相逕庭的民主或其他社會變革。」一句話，美國不再輸出價值，只想輸出商品。

歐洲被這份文件罵得最慘。報告指控歐洲因移民而面臨「文明滅絕」，主流領袖「踐踏民主基本原則以壓制反對派」，美國將培養歐洲的「抵抗勢力」。瑞典前首相比爾特怒斥，這份戰略「站在歐洲極右翼的更右邊」。副總統范斯二月才痛罵德國打壓極右翼，如今白宮乾脆把這種立場寫進國策。

中東政策更是徹底棄守人權。文件要求停止「教訓波灣君主國放棄傳統與歷史政體」的「誤入歧途的實驗」，把整個中東定位為「國際投資的來源與目的地」。2018年哈紹吉命案川普那句「事情難免會發生」如今成了官方立場。

拉丁美洲部分最露骨。文件宣稱要「重申並執行門羅主義」，美國外交官的首要任務是替本國企業獵取「重大政府合約」，而且必須是「sole-source contracts」（無招標、直接指定美國公司）。對依賴美國最深的國家，華府要用最大槓桿逼對方就範。這已經不是外交，而是敲竹槓。

以色列與台灣這兩個長期被美國視為民主燈塔的盟友，也被「去價值化」。文件完全不提它們的民主成就，只強調「經濟重要性」。

對俄羅斯與中國的態度同樣大幅軟化。俄羅斯不再被稱為敵人，美國「核心利益」是讓烏克蘭戰爭「迅速停火」，以「重建與俄羅斯的戰略穩定」。中國則被定位為商業競爭對手，文件呼籲「真正互利的經濟關係」，甚至認為避免台灣戰爭的理由主要是「對美國經濟的重大影響」。拜登時期白宮國安會中國主任、布魯金斯學會研究員秦江南(Jonathan Czin)指出，這份新戰略傳達給北京的訊息，比拜登任內或川普第一任期的版本都來得「更令人開心」。

美國國內評價兩極。川普陣營認為這是「擺脫冷戰後兩黨失敗共識」的現實主義宣言；民主黨領袖則痛罵這是「數十年價值外交的墳墓」。雖然NSS本身不具法律約束力，但它明白告訴世界：2025年後的美國，不再假裝是普世價值的守護者，只想當一個更強硬、更會算錢的交易者。