華郵社論：退化為願望清單發洩情緒的白宮國家安全戰略報告

華盛頓郵報12月5日刊登重磅社論，題為《國家安全戰略更像是情緒拼貼板，而非真正策略》（The National Security Strategy is less a strategy than a mood board），直指川普第二任期發布的《國家安全戰略》（NSS）文件華而不實。

作者認為，這份被白宮宣傳為「歷史性轉折」的59頁報告，表面氣勢磅礡，實則空洞無物，通篇充斥口號、誇張修辭與相互矛盾的願景，卻缺乏優先順序、資源配置與可驗證指標。社論開宗明義指出，「美國優先」被擴張成一個什麼都裝的筐，從關稅壁壘到邊境圍牆、從能源獨立到太空軍擴張全被塞進去，結果誰也不是真正優先。這種「情緒拼貼板」（mood board）式戰略，讓美國在面對中國、俄羅斯、伊朗與氣候危機時，可能陷入全面被動。

文件一開頭便以近乎宗教式的語言，重申美國優越主義，宣稱要領導自由世界對抗「專制軸心」。這段文字明顯模仿冷戰時期雷根政府的強硬調性，刻意把中國、俄羅斯、伊朗、北韓並列為「新邪惡軸心」。然而社論諷刺，當讀者懷著期待翻到後半部，卻發現國際威脅與國內議題之間毫無邏輯銜接：剛談完印太威懾，下一頁就跳到美墨邊境圍牆經費；剛提到對中國供應鏈脫鉤，馬上又大談國內基礎設施法案。這種跳躍式敘事，宛如隨手把不同部門的簡報黏貼在一起，缺乏一條貫穿全文的戰略主軸，與歐巴馬、甚至小布希時代結構嚴謹的NSS形成鮮明對比。

社論最尖銳的批評在於「美國優先」被無限擴張，卻從未被認真定義。文件同時承諾：對中國無限加徵關稅、強迫歐洲增加國防開支、退出《巴黎協定》、加速北美能源獨立、發展第六代戰機、維持中東最大壓力、擴大太空軍……這些目標聽起來振奮人心，卻彼此扞格。例如，高關稅必然傷害德國、日本汽車業，進而動搖盟友對美國的信任；退出氣候協定則讓歐洲與印度等國在印太合作上更加猶豫。社論引述蘭德公司最新報告警告：若美國同時在十條戰線作戰，卻無明確輕重緩急，2027年之前可能出現「戰略透支」，讓北京與莫斯科有機可乘。

作者以1987年雷根政府NSS作為對照，當年文件只有34頁，卻清楚寫下「和平透過力量」的三條支柱：軍事復興、經濟復甦、與盟友團結，最終導向冷戰勝利。反觀2025年版雖號稱繼承「和平透過實力」，卻拿不出對應的資源路線圖。社論特別提到北約：文件不斷抱怨盟友「占便宜」，卻隻字未提如何修補跨大西洋裂痕；對台海則重申「戰略模糊」，卻又同時承諾「史無前例軍事援助」，讓北京摸不清底線，也讓台北睡不著覺。這種「只拿不給」的邏輯，正是戰略幼稚病的典型症狀。

更致命的是，整份文件幾乎不談錢與人從哪裡來。太空軍要擴編、航艦戰鬥群要增至12個、邊境要建1000英里新牆、國內半導體要100%自產……但從未說明要從哪個項目砍預算，也沒提出新稅源。社論披露，國會預算辦公室內部評估顯示，若所有承諾同時兌現，2030年前國防預算需年增18%，等同再造一個五角大樓。作者痛陳，白宮把國會當成自動提款機，卻不肯進行艱難的取捨，這正是戰略文件退化為「願望清單」的鐵證。

社論最後警告，若美國繼續以這種情緒拼貼板取代真正戰略，後果將由下一代承擔。作者呼籲國會拒絕通過缺乏明確時程的國防授權法案，強迫行政部門提出可量化、可追蹤的五年規劃；同時建議成立跨黨派「國家安全戰略委員會」，定期對外公布執行進度。唯有如此，美國才能從「自大卻無力的巨人」重新變成「清醒而強大的領袖」。這篇社論不僅是對一份文件的批判，更是對當前華府政策文化的當頭棒喝。