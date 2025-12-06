美中經貿高層通話 貝森特：落實川習會共識進展良好

美中經貿高層官員今天再度通話，美國財政部長貝森特表示，雙方討論了先前川習會面達成共識的落實，目前進展良好，他也重申美方持續與中國接觸的承諾。中方則說，雙方針對合作及妥善解決經貿領域關切事項進行交流。

貝森特（Scott Bessent）今天在X平台發文表示，在與中國國務院副總理何立峰具建設性的通話之中，他和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中方討論了持續落實美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平10月底在韓國釜山會面達成的共識，目前「進展良好」。

貝森特寫道，他也重申美國持續與中國接觸的承諾。

中國官媒新華社報導，何立峰和貝森特、葛里爾進行視訊通話，雙方圍繞落實中美兩國元首釜山會晤及11月24日通話的重要共識，針對下一步展開務實合作和妥善解決經貿領域彼此關切議題，進行深入、建設性的交流。

據報導，雙方也表示，要在兩國元首戰略引領之下，繼續發揮中美經貿磋商機制的作用，「不斷拉長合作清單、壓縮問題清單，推動中美經貿關係持續穩定向好」。

川普和習近平10月底在釜山舉行雙邊會，是川普重返白宮以來，兩人首度面對面會晤。川普在會後表示，雙方已達成協議，美方將降低對中國的關稅，中方則承諾恢復採購美國黃豆、持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易。

外媒報導，貝森特本週稍早表示，中國準備履行中美貿易協定中的承諾，包括採購1200萬公噸的黃豆，並預計將在2026年2月底前完成這項採購。

葛里爾昨天說，美中貿易需要保持平衡，而且可能必須縮小規模，「以避免雙方過度依賴，且應集中在非敏感貨物領域」。