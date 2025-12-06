聽新聞
0:00 / 0:00

川普對台政策 美前國安官員不安

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

曾在歐巴馬政府擔任資深國安官員的喬治城大學教授麥艾文四日表示，他對川普政府的對台政策表示焦慮，並提醒任何對台文字上的變動都會造成很大的影響，也正中北京下懷；麥艾文也說，台灣此刻需要來自美國更多的保證。

美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福則指出，川普政府現在仍有不少對中鷹派，但真正能決定美國對中政策的人只有美國總統川普。

美國喬治城大學四日以「中日關係和對美國的意義」為題舉辦講座，邀請學者專家討論。

針對川普日前簽署「台灣保證實施法案」，薛瑞福表示，這展現出美對台政策的延續，並對川普政府的對台政策抱持樂觀，認為川普政府在提供台灣安全援助上是可靠的。

不過麥艾文則相對悲觀，指川普政府在過去十一個月來，延後了賴總統過境美國，並在很長的等待之後給出台灣規模不大的軍售案，且內容多來自美軍現行的庫存，而非重型、貴重、複雜的武器；麥艾文也指出，川普政府還將美台之間的關鍵的軍事對話從華盛頓移動到阿拉斯加，「在美國，沒有比阿拉斯加離華府更遠的地方了」；麥艾文表示，任何人站在台灣的立場，都有理由感到非常非常焦慮。

麥艾文也表示，北京方面還對川普政府抱有期待，認為川普政府可能會修改用字，從「不支持台獨」到「反對台獨」，甚至從「支持和平解決」到「支持和平統一」；麥艾文表示，川普政府的資深官員曾在私下對話中表達他們確實在某種程度上有探索這些可能性，但認為嚇阻更為重要，那是川普政府所堅持的，不過麥艾文提醒說，這些用字的背後都有很深厚的意義，也是美國承諾的重要象徵。

川普 薛瑞福 阿拉斯加 台灣保證實施法案 華盛頓 美國國防 國防部 歐巴馬 過境美國

延伸閱讀

「盟友加大投入」川普政府《國安戰略》！台灣戰略關鍵 促日韓分擔防衛

2026世界盃籌畫10年終將登場 FIFA小心維持與川普關係

擔心川普政府改動對台文字 美學者：會正中北京下懷

美挺日力道弱？ 薛瑞福：恐因川普政府盼與中達成貿易協議

相關新聞

川普對台政策 美前國安官員不安

曾在歐巴馬政府擔任資深國安官員的喬治城大學教授麥艾文四日表示，他對川普政府的對台政策表示焦慮，並提醒任何對台文字上的變動...

美新版國安戰略「提到台灣8次」 重申不支持單方面改變台海現狀

美國川普政府4日晚間公布最新版的「國家安全戰略」（National Security Strategy），文中8次提到台...

移民限制再收緊 美國土安全部長：旅行禁令名單擬擴大至30國以上

美國國土安全部長諾姆今天表示，美國計劃將旅行禁令所涵蓋的國家數量擴大至30個以上

H-1B和家屬H-4簽證 須公開社媒資料 12/15起擴大審查

國務院官員將自15日起檢查簽證申請者的社群媒體活動，國務院下令H-1B及其家屬H-4簽證申請者將社群媒體瀏覽權限從「私人...

傳貝森特要求緩和對中措辭 2戰略文件延遲發布

Politico 3日獨家報導，美國川普政府官員一方面譴責中國的威脅，另一方面又尋求改善與北京的關係。3名知情人士透露，...

川普政府：來美看世界盃、奧運等重大賽事球迷 優先處理簽證

川普政府指示海外使領館，優先處理2026年世界盃 、2028年奧運等賽事球迷和投資人的簽證。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。