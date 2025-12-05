快訊

美新版國安戰略「提到台灣8次」 重申不支持單方面改變台海現狀

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
台美關係示意圖。圖／本報系資料照片
美國川普政府4日晚間公布最新版的「國家安全戰略」（National Security Strategy），文中8次提到台灣；相較於拜登政府時期在內容中重申不支持台灣獨立，川普政府未提此段文字，而是重申美國不支持任何單方面改變台海現狀。

美國歷屆政府都會公布其國家安全戰略，說明政府政策方針，川普政府4日晚間公布第二任總統任內的國家安全戰略，全文共33頁。

在台灣的部分，新版國家安全戰略提到台灣8次，指台灣的重要性部分在於生產半導體的領導地位，但最重要的還是台灣的戰略位置，不但提供直接進出第二島鏈的出入口，並把東北亞和東南亞切成兩個不同的戰區。

國家安全戰略指出，保持實力懸殊的軍事實力是嚇阻台灣爆發衝突的最理想方法，美國也會針對台灣維持美國長期的宣言政策，意指美國不支持任何單方面改變台海現狀。

國家安全戰略也提到，美國會打造一支足以在第一島鏈上阻止侵略的軍隊，但美軍無法，也不該獨力為之，指美國的盟友必須挺身而出，為共同防衛支付且做得更多；美國的外交努力應聚焦在推動第一島鏈上的盟友，讓美軍有方便使用他們的港口和其他設施，也要讓他們在自我防衛上負擔更多。

內容表示，這關聯到第一島鏈的海上安全議題，同時也強化美國與盟友的能力來阻止任何攻占台灣的嘗試，或者阻止有一方達到對美國不利的軍事平衡，讓守衛台灣變成不可能的事。

相較於美國拜登政府於2022年公布的國家安全戰略，新版國防戰略多直接稱呼「台灣」（Taiwan），而非「台海」（Taiwan Strait），且新版國家安全戰略沒有像拜登政府重申「不支持台灣獨立」（do not support Taiwan independence），而是說，美國「不支持任何單方面改變台海現狀」（does not support any unilateral change to the status quo in the Taiwan Strait）。

這與美國國務院在年初修改美台關係「事實清單」的立場相符，但國務院用「我們反對」（we oppose），國家安全戰略則改為「不支持」（do not support）。

美國 台海 川普 國家安全 戰略

