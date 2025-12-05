快訊

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

移民限制再收緊 美國土安全部長：旅行禁令名單擬擴大至30國以上

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國國土安全部長諾姆。路透社
美國國土安全部長諾姆。路透社

美國國土安全部長諾姆今天表示，美國計劃將旅行禁令所涵蓋的國家數量擴大至30個以上。

路透社報導，在福斯新聞網（Fox News）節目「殷格拉漢觀點」（The Ingraham Angle）中，諾姆（Kristi Noem）被問到川普政府是否會把禁令名單增加至32個國家，她說：「我不會具體說明確切數字，但超過30個。總統仍在持續評估中」。

川普今年6月頒布總統公告，禁止12個國家的公民入境美國，並對另外7個國家的公民施加入境限制，並稱此舉是為了防範「外國恐怖分子」及其他安全威脅。這些禁令適用於移民與非移民，包括觀光客、留學生及商務旅客。

諾姆並未說明哪些國家將被新增至名單中。

諾姆表示：「如果那個國家沒有穩定的政府、無法自我運作，無法向我們證明那些入境者是誰、或協助我們進行審查，那我們為什麼要允許來自那個國家的人進入美國？」

路透社先前報導，根據一份國務院內部電報，川普政府正考慮禁止另外36個國家的公民入境美國。

若名單擴大，將意味著川普政府在上週華盛頓兩名國民兵遭槍擊事件後，在移民限制方面更進一步收緊。調查人員表示，該槍擊案的嫌疑人是一名阿富汗籍人士，他在2021年透過一項安置計畫進入美國，而川普政府官員認為該計畫的審查程序不足。

槍擊事件後數日，川普誓言要「永久暫停」來自所有「第三世界國家」的移民，但他並未點名任何國家，也未定義「第三世界國家」所指為何。

美國 川普 移民 恐怖分子

延伸閱讀

川普政府：來美看世界盃、奧運等重大賽事球迷 優先處理簽證

2026世界盃籌畫10年終將登場 FIFA小心維持與川普關係

擔心川普政府改動對台文字 美學者：會正中北京下懷

美挺日力道弱？ 薛瑞福：恐因川普政府盼與中達成貿易協議

相關新聞

移民限制再收緊 美國土安全部長：旅行禁令名單擬擴大至30國以上

美國國土安全部長諾姆今天表示，美國計劃將旅行禁令所涵蓋的國家數量擴大至30個以上

H-1B和家屬H-4簽證 須公開社媒資料 12/15起擴大審查

國務院官員將自15日起檢查簽證申請者的社群媒體活動，國務院下令H-1B及其家屬H-4簽證申請者將社群媒體瀏覽權限從「私人...

傳貝森特要求緩和對中措辭 2戰略文件延遲發布

Politico 3日獨家報導，美國川普政府官員一方面譴責中國的威脅，另一方面又尋求改善與北京的關係。3名知情人士透露，...

川普政府：來美看世界盃、奧運等重大賽事球迷 優先處理簽證

川普政府指示海外使領館，優先處理2026年世界盃 、2028年奧運等賽事球迷和投資人的簽證。

黃仁勳遊說無效？兩黨提SAFE法案 阻Nvidia先進晶片銷中

晶片巨頭Nvidia(輝達，又稱英偉達)甫成功遊說國會放棄「GAIN AI法案」出口管制措施，兩黨參議員4日又公布一項「...

24歲華女洪樂潼創AI公司 聘57歲數學傳奇、日裔師小野健

華爾街日報4日獨家報導，維吉尼亞大學(University of Virginia)日裔教授小野健(Ken Ono)是數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。