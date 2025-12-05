美國防部完成AUKUS檢討 澳15年內將購3艘核潛艦

快訊

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國國防部今天表示，已批准與英國和澳洲的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）安全協議，內容包括坎培拉當局將在15年內採購至少3艘維吉尼亞級核動力潛艦

法新社報導，川普政府今年稍早曾表示，正在檢討前總統拜登任內於2021年簽署的核動力攻擊潛艦協議。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）在聲明中指出，國防部完成為期5個月的檢討，最終支持AUKUS協議，並認定這項協議「符合川普總統的美國優先施政方針」。

他說：「依循川普總統關於AUKUS應『全速推進』的指示，這次檢討也找出讓AUKUS建立在最堅實基礎上的機會。」

聯邦眾議院軍事委員會海上力量和兵力投射小組委員會民主黨首席議員、聯邦眾議員柯特尼（JoeCourtney）表示，檢討的完成確保了AUKUS「架構與我國國家安全利益一致」。

他說：「值得注意的是，2021年的AUKUS協議已經歷3個國家的3次政權更替，至今仍然穩固存在。」

柯特尼是美國國會中AUKUS的積極擁護者，他所代表的康乃狄克州選區，是美國主要潛艦製造設施的所在地。

AUKUS協議目的在讓澳洲配備一支最先進的美製潛艦艦隊，並將為開發一系列作戰技術提供合作。

這些潛艦的銷售將自2032年開始，是澳洲提升太平洋地區長程打擊能力的戰略核心，特別是針對中國。

未來30年內，這項交易可能使坎培拉當局花費高達2350億美元，其中包括未來自行建造軍艦的技術。

澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）今天表示，他樂見美國的檢討確認了AUKUS「正全速推進」。

他說：「我們將建設性地回應相關發現與建議，力求讓AUKUS進一步完善。」

AUKUS 美國國防 潛艦

