快訊

小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代：就像「中文Google」

台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

55歲男存2400萬從容退休 因三個失算「連滾帶爬找前部下」淪打工仔

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍補刀轟炸運毒船致倖存者身亡爭議延燒 將領稱未接獲「格殺令」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍上將布拉德利4日赴國會山莊為參眾議員舉行閉門機密會議，期間走向一間休息室。法新社
美國海軍上將布拉德利4日赴國會山莊為參眾議員舉行閉門機密會議，期間走向一間休息室。法新社

美軍9月首度以打擊毒品之名，於加勒比海擊沉疑似運毒船隻。媒體日前揭露，負責此次行動的布拉德利將軍（Frank Bradley）遵從國防部赫塞斯口頭指示「殺死所有人」，下令進行第二次打擊，導致2名倖存者喪生。多名美國國會議員4日透露，布拉德利作證時為此次爭議性攻擊行動辯護，並指出赫塞斯並未下達這個命令。

BBC報導，白宮表示，布拉德利對此次行動負責，且是在法律範圍內行動，但對涉嫌毒品船動用軍事武力的合法性問題仍未消除。參眾兩院成員4日先後聽取閉門簡報，觀看9月2日事件影像，並聽取布拉德利證詞。2名國防官員透露，布拉德利表示最初攻擊後的倖存者試圖繼續運毒行動，因而仍構成合法攻擊目標。他也播放數小時的事件影像，其中包括他下令進行第二次打擊、導致兩名倖存者死亡的片段。

國防官員表示，赫塞斯是此次行動的「目標攻擊授權人」（target engagement authority），意即他負責批准行動，並在行動前列出三個目標：擊沉船隻、摧毀毒品、擊殺所謂的毒品恐怖份子。他認定船上11人全屬合法攻擊目標，行動指揮則由布拉德利執行。

參院情報委員會共和黨籍主席柯頓（Tom Cotton）表示，布拉德利證稱沒有接到「殺光船上11人」或「不留活口」的命令。

國防官員表示，倖存者仍在嚴重受損的船隻上，試圖打撈毒品，並被認為透過無線電與其他毒販同夥聯絡。但眾院軍事委員會民主黨籍副主席史密斯（Adam Smith）指出，幾乎沒有證據支持五角大廈的說法。

眾院情報委員會民主黨籍副主席海姆斯（Jim Himes）表示，他尊重布拉德利上將，所有人也都應該尊重他，但「我在房間裡看到的情況，是我從事公共服務以來最令人不安的經歷之一。」他說：「是的，他們攜帶了毒品，但已完全喪失繼續執行任務的能力。」他與史密斯發表聯合聲明，呼籲公開打擊事件的影片。

不過，柯頓指出，布拉德利與赫塞斯「做的正是我們所期望的」。他說：「我看到兩名倖存者試圖將一艘載滿運往美國的毒品的船翻回來，好讓他們能繼續作戰。」共和黨籍眾議員克勞佛（Rick Crawford）也為這次打擊辯護，並表示「我完全肯定，他們是以專業方式行動」。

毒品 國防部 赫塞斯

延伸閱讀

國會山莊報：匿名官員曝美軍攻擊毒船4次 2次目的為擊沉

赫塞斯稱攻擊運毒船時現「戰爭迷霧」：沒看到任何倖存者

CNN分析：赫塞斯打壓媒體 擊船事件後想壓下新聞反被打臉

紐時：赫塞斯行事不留餘地 對川普而言愈來愈成為負擔

相關新聞

美軍補刀轟炸運毒船致倖存者身亡爭議延燒 將領稱未接獲「格殺令」

美軍9月首度以打擊毒品之名，於加勒比海擊沉疑似運毒船隻。媒體日前揭露，負責此次行動的布拉德利將軍（Frank Bradl...

蘇姿丰：AMD部分AI晶片獲准輸陸 已準備支付15%稅金

超微（AMD）執行長蘇姿丰周四（4日）表示，超微的一部分的MI 308晶片已經取得能夠出口到中國大陸的許可，而且準備好在...

輝達、超微遇新挑戰！美參院推SAFE法案 堵鬆綁高階AI晶片輸陸禁令

美國參議院兩黨議員於周四提出一項法案，旨在將現行對先進半導體的出口管制措施正式立法，規定未來至少30個月內，行政部門不得...

黃仁勳非「可信來源」！美參院跨黨派提案 禁輝達先進晶片銷陸

輝達早先傳出成功遊說美國國會議員，把原本會限制該公司向中國及其他敵對國家出售先進AI晶片的「GAIN AI法案」，排除在...

川普擬鬆綁車輛油耗標準

美國總統川普提議鬆綁拜登時期的嚴格車輛油耗標準，表面上聲稱是替消費者減少成本，但實質上卻是為了讓汽車業者能更容易販售燃油...

美國國防部新規遭批封鎖媒體 紐時狀告五角大廈「侵犯言論自由」

紐約時報4日表示，美國國防部日前針對新聞報導提出的一系列新規定，已侵犯美國憲法第一修正案賦予記者的權利，故將提起訴訟狀告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。