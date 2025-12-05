美軍補刀轟炸運毒船致倖存者身亡爭議延燒 將領稱未接獲「格殺令」

美軍9月首度以打擊毒品之名，於加勒比海擊沉疑似運毒船隻。媒體日前揭露，負責此次行動的布拉德利將軍（Frank Bradley）遵從國防部長赫塞斯口頭指示「殺死所有人」，下令進行第二次打擊，導致2名倖存者喪生。多名美國國會議員4日透露，布拉德利作證時為此次爭議性攻擊行動辯護，並指出赫塞斯並未下達這個命令。

BBC報導，白宮表示，布拉德利對此次行動負責，且是在法律範圍內行動，但對涉嫌毒品船動用軍事武力的合法性問題仍未消除。參眾兩院成員4日先後聽取閉門簡報，觀看9月2日事件影像，並聽取布拉德利證詞。2名國防官員透露，布拉德利表示最初攻擊後的倖存者試圖繼續運毒行動，因而仍構成合法攻擊目標。他也播放數小時的事件影像，其中包括他下令進行第二次打擊、導致兩名倖存者死亡的片段。

國防官員表示，赫塞斯是此次行動的「目標攻擊授權人」（target engagement authority），意即他負責批准行動，並在行動前列出三個目標：擊沉船隻、摧毀毒品、擊殺所謂的毒品恐怖份子。他認定船上11人全屬合法攻擊目標，行動指揮則由布拉德利執行。

參院情報委員會共和黨籍主席柯頓（Tom Cotton）表示，布拉德利證稱沒有接到「殺光船上11人」或「不留活口」的命令。

國防官員表示，倖存者仍在嚴重受損的船隻上，試圖打撈毒品，並被認為透過無線電與其他毒販同夥聯絡。但眾院軍事委員會民主黨籍副主席史密斯（Adam Smith）指出，幾乎沒有證據支持五角大廈的說法。

眾院情報委員會民主黨籍副主席海姆斯（Jim Himes）表示，他尊重布拉德利上將，所有人也都應該尊重他，但「我在房間裡看到的情況，是我從事公共服務以來最令人不安的經歷之一。」他說：「是的，他們攜帶了毒品，但已完全喪失繼續執行任務的能力。」他與史密斯發表聯合聲明，呼籲公開打擊事件的影片。

不過，柯頓指出，布拉德利與赫塞斯「做的正是我們所期望的」。他說：「我看到兩名倖存者試圖將一艘載滿運往美國的毒品的船翻回來，好讓他們能繼續作戰。」共和黨籍眾議員克勞佛（Rick Crawford）也為這次打擊辯護，並表示「我完全肯定，他們是以專業方式行動」。