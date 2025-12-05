美國會罕見同調 共推法案阻川普放寬對中AI晶片管制

美國共和黨對中鷹派柯頓（Tom Cotton）等人組成的跨黨派聯邦參議員小組今天提出一項法案，將限制川普政府在未來兩年半內放寬管制中國取得人工智慧（AI）晶片的規定。

路透報導，這項法案名為SAFE CHIPS Act，由共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）與民主黨參議員昆斯（Chris Coons）共同提出。

法案規定，負責出口管制的商務部必須在30個月內，拒絕中國、俄羅斯、伊朗或北韓買家取得比目前獲准更先進美國AI晶片的所有許可申請。之後，商務部若有意修改相關規定，必須在規定生效前一個月向國會報告。

芮基茲聲明指出：「拒絕北京取得（美國最先進）AI晶片，對我們的國家安全至關重要。」

這項法案也由共和黨參議員麥考米克（DaveMcCormick）及民主黨的夏亨（Jeanne Shaheen）、金安迪（Andy Kim）擔任共同提案人。這也是由川普所屬政黨部分人士主導、阻止他進一步放寬對中國科技出口管制的罕見舉措。

因應中國對全球科技產業依賴的稀土實施新的出口限制，美國商務部曾對輝達（Nvidia）H20 AI晶片採取管制措施，後來又將這些限制撤回，此舉遭聯邦眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）批評。

在與中國協商延後其稀土限制之際，川普將管制美國科技出口給已列入黑名單中企事業的規定延期一年，並誓言取消拜登政府時期管制AI晶片出口至全球部分國家的措施，這項說部分因擔心晶片可能被走私至中國。

華府對中鷹派憂心，北京可能利用這類高階晶片為軍事注入AI動力，包括開發更強大武器、情報與監控能力。