美國縮短難民工作許可效期 5年大砍為18個月

美國總統川普政府今天將難民、尋求庇護者及其他移民的工作許可證效期，從5年大幅縮短至18個月。

法新社報導，此舉是川普政府全面打擊移民行動的最新措施。兩天前，美國才剛暫停了來自19個國家的公民移民申請。

這項措施實施前，有兩名國民兵（National Guard）成員據稱上週遭到一名阿富汗男子槍擊，這名男子是在2021年美軍撤離阿富汗後，透過一項重新安置計畫進入美國。

美國國籍暨移民局（USCIS）局長艾德洛（JosephEdlow）引述11月26日在華府發生的槍擊案，作為這次縮短工作許可效期的理由。

艾德洛透過聲明表示：「縮短就業授權的最長有效期，將確保那些尋求在美國工作的人不會威脅公共安全，或宣揚有害的反美意識形態。」

他說：「在我國首都發生國民兵成員遭前朝政府放進來我國的外籍人士攻擊後，更清楚表明，國籍暨移民局必須對外籍人士進行頻繁的審查。」

美國國籍暨移民局表示，這項工作許可證措施將適用於以難民身分獲准入境的移民、獲得庇護的移民，以及那些被暫緩驅逐出境的人。