沒有富爸爸也能有錢！3星座理財高手...摩羯看長線、他只買會增值東西

中日關係惡化，日本會邁向極端排外主義嗎？

不只是誇獎！OpenAI訓練AI學會「懺悔」 要讓新系統誠實招認錯誤行為

美貿易代表：川普調整有成 美中貿易縮水是正確方向

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國貿易代表葛里爾表示樂見美中貿易額降低。路透

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）4日表示，美中貿易規模「可能需要縮小」，以降低雙方過度依賴的風險，並強調美國與中國的貿易往來必須回到更平衡的狀態。他指出，美中貨物貿易量已縮減約25%，「正朝正確方向前進」，反映川普政府所推動政策正在發揮效果。

葛里爾在華府舉行的「美國成長高峰會」中說，美國並不尋求與中國爆發全面經濟衝突，但雙方的依賴程度需要降低，尤其貿易往來應集中在「非敏感商品」上。他強調，川普第二任期以來的調整，使目前情勢「比他上任初期更好」。

他表示，美國對中國擁有多種政策工具，包括軟體、半導體等領域，許多盟友也有意採取協同行動，共同因應中國在科技與市場上的影響力。但他補充，當前美方的首要目標仍是「維持關係穩定」，並持續密切監控情勢發展。

葛里爾同時指出，美國需要強化自身戰略物資的國內產能，包括關鍵礦物等，以降低供應鏈受到中國掣肘的可能。他說，儘管美中關係處於相對穩定狀態，華府仍「每天」密切追蹤與中國經貿互動的動態。

這番談話出現在美國財政部長貝森（Scott Bessent）前一天的樂觀評估之後。貝森表示，中國即將履行美中貿易協議下的相關承諾，其中包括採購1200萬公噸美國黃豆，預計將在2026年2月底前完成，使美方得以宣稱北京達成協議目標。

