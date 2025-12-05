輝達、超微遇新挑戰！美參院推SAFE法案 堵鬆綁高階AI晶片輸陸禁令

美國參議院兩黨議員於周四提出一項法案，旨在將現行對先進半導體的出口管制措施正式立法，規定未來至少30個月內，行政部門不得放寬對中國、俄羅斯等國的相關限制。此舉可能導致輝達（Nvidia）無法向中國大陸出口其先進AI晶片，包括H200及新一代Blackwell架構產品；超微（AMD）與Alphabet旗下Google的相關晶片也將受到規範。

這項被稱為《安全晶片法案》（Secure and Feasile Exports Act, SAFE Act）的提案，要求美國商務部在未來兩年半內，停止核發高於現有許可性能標準的晶片出口許可。

SAFE法案提出的時機，恰巧發生在輝達執行長黃仁勳與參院銀行委員會共和黨議員閉門會談的一天之後。該委員會負責出口管制政策。黃仁勳在前一天也和美國總統川普私下會面，他表示雙方討論了出口管制議題，但未透露細節。

法案獲得參議院外交委員會跨黨派議員支持，被視為維持美國在人工智慧領域對中國優勢的關鍵舉措。

然而，這也對輝達構成新挑戰，該公司一直在遊說川普政府與國會放寬出口限制，以維持其在中國AI晶片市場的領先地位。此項法案提出前一天，輝達才成功遊說國會暫緩另一項出口管制法案（GAIN AI Act）。

目前，川普政府正評估是否允許輝達對中國銷售H200晶片。如果同意放行，將顯著偏離自2022年起實施的對中科技管制方針。據喬治城大學安全與新興技術中心分析，H200的整體運算性能約為當前出口許可上限的近十倍，凸顯此法案涉及的技術與戰略考量。