黃仁勳非「可信來源」！美參院跨黨派提案 禁輝達先進晶片銷陸

輝達早先傳出成功遊說美國國會議員，把原本會限制該公司向中國及其他敵對國家出售先進AI晶片的「GAIN AI法案」，排除在必須通過的國防法案之外。但金融時報4日獨家報導，美國參議員另外提出一項目的類似的跨黨派法案，作為讓北京更難取得美國關鍵AI技術的措施之一。

白宮正評估是否允許輝達向中國出口H200晶片，而這項可能性已引發部分官員憂慮。依據提出的《安全且可行的晶片出口法案》（Secure and Feasible Exports Chips Act），商務部長在未來30個月內將被要求拒發任何先進晶片出口至中國的許可；這項法案也將阻止輝達向中國出售其最先進的H200與Blackwell晶片。

參議院外交委員會亞太小組的共和黨籍主席瑞克茲（Pete Ricketts）與民主黨籍副主席庫恩斯（Chris Coons）共同提案，聯署者則包括共和黨籍的柯頓（Tom Cotton）與麥考米克（David McCormick），以及民主黨籍的夏亨（Jeanne Shaheen）與金安迪（Andy Kim）。

瑞克茲表示，美國之所以在AI競賽中領先中國，很大程度上源於其「對全球運算能力的主導」。他說：「因此，拒絕北京取得這些晶片至關重要。在美國晶片公司持續快速創新之際，將川普總統目前對中共的AI晶片限制入法，將使我們得以成倍擴大我們的運算領先幅度。」

跨黨派議員推動此案之際，華府的對中鷹派擔心，川普為了維持他與中國國家主席習近平10月達成的貿易協議，而忽視了安全問題。金融時報3日披露，美國財政部已停止原訂因中國國安部「鹽颱風」行動，即對美國電信業者的大規模網路滲透，而對該部門實施制裁的作業。官員透露，政府近期不會對中國推出任何重大新的出口管制措施。

輝達執行長黃仁勳3日赴華府會見川普以及參議院銀行委員會的共和黨議員，會面前他表示，北京不會接受特供版或降規版晶片，美國公司應能向中國出口其最具競爭力的晶片。不過，共和黨籍參議員甘迺迪（John Kennedy）受訪時指出，黃仁勳並非判斷美國應否向中國出口技術的「可信來源」。

美聯社報導，甘迺迪說：「他的錢多到超過聖父、聖子與聖靈，而他還想要更多。」他並補充指出：「如果我要找人給我客觀意見，評估我們是否應該讓中國取得我們的技術，那個人不是他。」