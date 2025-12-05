國民兵華府巡邏遇襲喪命 川普下令降半旗致哀

快訊

中央社／ 華盛頓4日專電

來自西維吉尼亞州的國民兵貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）上週在白宮附近巡邏遭槍擊後，不幸身亡。美國總統川普下令即刻起至今天日落為止，全美各地降半旗致哀。

根據白宮發布公告，為向貝克斯特羅姆致敬，川普（Donald Trump）依據美國憲法及法律賦予他作為總統的權力，下令即刻起至12月4日日落為止，白宮、所有公共建築、軍事基地，以及聯邦政府在華盛頓特區、全美各州、領地及屬地的所有海軍艦艇的美國國旗都降半旗。

他並指示，美國駐外大使館、領事館及其他海外設施，包括所有軍事設施、海軍艦艇與基地，也須在同一期間降半旗致意。

上週在感恩節前夕，華府驚傳2名國民兵遭槍擊事件，案發地點距離白宮只有兩個街口。

外媒報導，29歲的阿富汗籍嫌犯拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）持槍先射擊一名國民兵，對方倒下後又再度開槍，隨後朝第2名國民兵開了多槍。遇襲的國民兵分別為20歲的貝克斯特羅姆及24歲的沃爾夫（Andrew Wolfe），而貝克斯特羅姆已不幸離世。

事件發生後，案發現場附近搭起臨時紀念碑，擺上貝克斯特羅姆的照片以示哀悼。昨天也有民眾在附近地鐵站出口舉著寫有「讓國民兵回家」的標語，反對部署國民兵。

川普8月起在華盛頓特區部署國民兵，稱此舉將「重建法治、秩序與公共安全」。至今華府各大地鐵站都可看到國民兵的身影。

美國 白宮 川普

