川普擬鬆綁車輛油耗標準

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
川普政府提案，將對2031年式車款的燃油效率要求，從拜登時期的每加侖50.4英里調降為每加侖34.5英里（每公升14.7公里）。（歐新社）

美國總統川普提議鬆綁拜登時期的嚴格車輛油耗標準，表面上聲稱是替消費者減少成本，但實質上卻是為了讓汽車業者能更容易販售燃油車。另外，川普在一場白宮活動上表示，有可能會與加拿大和墨西哥推新的貿易協議。

川普3日在白宮橢圓形辦公室的一場與底特律車廠代表的活動上表示：「今天我們政府將採取一項歷史性舉措，為美國消費者降低成本、保護美國汽車就業，並讓買車對無數的美國家庭而言更負擔得起，並也更加安全。」

與會的車廠代表包括Stellantis執行長菲洛薩、福特汽車執行長法利，以及通用汽車Orion組裝廠計畫經理厄班尼克。

這項川普政府的新提案，將對2031年式車款的燃油效率要求，從拜登政府時期的每加侖50.4英里調降為每加侖34.5英里（每公升14.7公里），並將在2028年廢除車廠間的「積分交易」（Credit Trading）。彭博新能源財經指出，此舉將提振美國石油需求，嘉惠Cargill和馬拉松石油等汽油和乙醇生產商，而且可能削弱部份車廠銷售電動車的誘因。

川普表示，拜登這些政策「累贅到荒謬」，並對車廠們「施加了昂貴的限制和給予各種問題」。這項提案仍需經過正式制定規則流程，並可能在明年正式敲定。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）估計，這項提案將平均減少車輛前期成本930美元，但將增加至2050年為止的燃料消費約1,000億加侖，另外增加美國人1,850億美元的燃料成本，以及增加二氧化碳排放約5%。

不過，對車廠而言，調降標準將使他們能夠更容易合規，並使他們至2031年為止可省下350億美元，其中通用將省下87億美元，福特和Stellantis則各省下逾50億美元。

加州州長紐森表示，川普「正在提案摧毀燃油效率標準，這將迫使美國民眾多花數十億美元在燃料上，同時汙染我們的空氣」。

交通運輸是美國溫室氣體排放的單一最大來源。NHTSA表示，這項提案增加的車輛排放量，2035年將相當於拜登時期770萬輛車的年排放量。

