川普暗示哈塞特接Fed主席 學者估美將啟動鷹式降息

中央社／ 台北4日電
聯準會外觀。美聯社
台新新光金首席經濟學家李鎮宇今天表示，美國總統川普已暗示希望提名哈塞特（Kevin Hassett）接任聯邦準備理事會（Fed）主席，預期將啟動「鷹式降息」，明年底前至少再降息6碼。

台新銀行2026投資展望論壇今天登場，李鎮宇出席並以「經濟韌性時代的全球風險與投資機會」為題發表專題演講。

李鎮宇認為，川普是個不相信經濟學的總統，若以經濟學觀點預測川普，將會犯下很大的錯誤；川普是1名地產開發商，篤信低利率可刺激消費及經濟、創造投資，加上美國總統選舉將於2028年底登場，川普一定會想盡辦法青史留名、讓美國景氣往上走。

李鎮宇表示，有「小非農」之稱的美國整合運算及企業外包供應商ADP公司就業報告顯示，美國11月私企就業人數減少3.2萬人，代表美國勞動市場已經「火燒厝（台語，指火燒房子）」因此，他預測從現在開始至明年12月間，聯準會將啟動非常激進的降息，至少降息6碼以上。

李鎮宇說明，川普已點名他的首席經濟顧問哈塞特為潛在聯準會主席人選，哈塞特上任後降息幅度將高於目前市場預期，「我覺得5到6碼是很基本的」。

展望明年景氣，李鎮宇說，美國經濟將走向「低利率、低賦稅、低監管」，除了聯準會將啟動鷹式降息，大而美法案（One Big，Beautiful Bill Act）正式啟動，監管幅度亦將鬆綁，因而提高美股明年下半年創新高機會，明年也將是通膨與降息同時存在的一年，顛覆過往經濟學家見解，建議可關注金融股、黃金、比特幣等可對沖通膨壓力的產品。

對於市場傳出人工智慧（AI）泡沫化訊息，李鎮宇提醒，明年將是所有AI硬體決戰最高峰，面對Google發布Gemini3，OpenAI為力拚2027年上市，有著背水一戰、不得不推出驚為天人的新模型壓力，因此，他認為AI不會泡沫化，但有些AI股確實有泡沫化風險，尤其OpenAI首次公開募股（IPO）後，需謹慎一點。

回到台灣，李鎮宇表示，台灣經濟成長動能與美國AI資本支出（capex）高度相關，受惠於AI伺服器供應鏈前景，還有機會再創高峰，明年台灣經濟成長率有機會超過4%，優於行政院主計總處預測的3.54%。

台新銀行總經理林淑真表示，過去1年地緣政治、美中貿易、央行政策與通膨等因素持續影響市場，投資人更重視資產配置的靈活度與風險管理的精準度；面對金融市場快速變遷，台新新光金將整合銀行、保險、資產管理等優勢，發揮合併綜效。

李鎮宇 台新新光金 川普 聯準會 降息

