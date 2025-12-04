快訊

救出鄰居仍自責 宏福苑倖存者：每次有人叫我英雄 心都會碎掉

市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

LINE免費貼圖7款！超Q獨角獸免任務用半年 《間諜家家酒》淘氣登場

川普政府兩大戰略文件遲未發布 美媒：財長希望調整涉及中國措辭

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國財政部長貝森特3日在2025紐約時報DealBook Summit發表談話。法新社
美國財政部長貝森特3日在2025紐約時報DealBook Summit發表談話。法新社

Politico 3日獨家報導，美國川普政府官員一方面譴責中國的威脅，另一方面又尋求改善與北京的關係。3名知情人士透露，川普政府的2份闡述全球安全戰略的文件已延後數周發布，部分原因是財政部長貝森特堅持對中國相關內容進行修改。

這兩份文件分別為《國家安全戰略》（National Security Strategy）與《國防戰略》（National Defense Strategy），原預計在秋季稍早發布。《國家安全戰略》歷來被用來闡述政府的整體戰略方向，內容從經濟政策、盟友與對手關係，涵蓋到軍事部署，文件起草通常會經數輪內閣官員審閱與提供意見，以完整呈現政府願景，並確保行政部門在總統核心議題上步調一致。

一名消息人士表示，兩份文件目前幾乎已完成，可能會在本月發布。第二名人士證實《國家安全戰略》即將發布，第三名人士則確認《國防戰略》也將很快發布。

川普政府已與北京方面就關稅及多項貿易議題進行數月的敏感貿易談判，而五角大廈仍維持視中國為美國首要軍事對手的立場。消息人士指出，考慮到與北京持續進行貿易談判的敏感性，以及川普政府將西半球提升為比過去政府更高的優先事項，在貝森特希望對涉及中國的措辭進行更多調整後，2份戰略文件經歷多次修訂。

不過，財政部長以及其他內閣官員在起草與討論新戰略的過程中提出意見並不罕見，因為多數政府每一任期只會發布一次《國家安全戰略》。貝森特要求調整後的變動幅度尚不清楚，2名人士表示，他希望緩和部分涉及中國活動的語氣，但未提供更多細節。由於2份文件需保持一致以展現統一立場，因此對一份文件的修改將需要另一份進行相應修訂。

財政部在聲明中表示，貝森特「在如何妥善管理與中國的關係上，與川普總統百分之百一致，與本政府所有其他成員一樣」。白宮則轉由財政部回應。

戰略 川普

延伸閱讀

反對開放邊界 川普特赦德州涉賄國會議員庫維拉

馬杜洛證實與川普通話　強調會談氣氛和諧

川普簽台灣保證實施法案 分析：時機重於實質內容

川普：美俄會談還算可以 但俄烏和平進程仍未明

相關新聞

川普政府兩大戰略文件遲未發布 美媒：財長希望調整涉及中國措辭

Politico 3日獨家報導，美國川普政府官員一方面譴責中國的威脅，另一方面又尋求改善與北京的關係。3名知情人士透露，...

影／美國空軍雷鳥飛行表演隊F-16戰機墜毀 飛行員彈射逃生影像曝光

紐約郵報3日報導，美國空軍一架F-16C「戰隼」戰機在加州死亡谷（Death Valley）附近的特羅納機場（Trona...

貝森特稱美國是「中國與台灣」盟友 否認去風險化削弱台灣戰略地位

美國總統川普2日簽署「台灣保證實施法案」數小時之後，財政部長貝森特3日就表示，美國同時是中國大陸與台灣的盟友，並強調美國...

Fed換帥添變數？市場憂哈塞特引爆美版特拉斯事件！

金融時報引述知情人士報導，債券投資人曾向美國財政部表達憂慮，擔心哈塞特若出任聯準會（Fed）主席，會為了迎合美國總統川普...

川普迷上日本小車！大讚「可愛」下令准許在美製造銷售

彭博資訊報導，美國總統川普顯然對他最近訪問日本時看到的輕型小車（Kei car）十分著迷，現在他希望這類車能在美國製造、...

「喝醉的浣熊」美網路爆紅 動保機構出T恤募款

美國一隻喝醉倒臥馬桶旁的浣熊在網路爆紅，獲得各大媒體報導，動保機構把牠印上T恤募款；牠誤闖一間酒類商店，打破貨架上的酒瓶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。