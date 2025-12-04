川普迷上日本小車！大讚「可愛」下令准許在美製造銷售

彭博資訊報導，美國總統川普顯然對他最近訪問日本時看到的輕型小車（Kei car）十分著迷，現在他希望這類車能在美國製造、銷售。外界則是擔憂這類小車體積太小、速度太慢，在美國道路上駕駛有安全顧慮。

川普周三（3日）在白宮說明計劃放寬前總統拜登時代的嚴格油耗標準時，對記者們說：「它們非常小巧、真的很可愛，我就問：『這樣的車在我們國家會怎麼樣？』」

他表示：「我們現在不被允許在這個國家製造它們，但我認為這些車會有很好的市場，所以我們將會批准這些車。」川普還說，他已授權運輸部長達菲批准生產。

彭博指出，儘管這種超小型車在亞洲極受歡迎，但目前它們並不符合美國新車的聯邦標準。

由於美國有法律允許25年以上車齡的車輛進口美國，可以不必符合碰撞安全標準，這使輕型車在一些美國車迷之間被狂熱追捧。然而，但在部分州內，輕型車只能以低速在私人土地上行駛；在另一些州更是完全禁止上路。主要是擔心車體太小、速度太慢、馬力太弱，無法安全地在布滿龐大卡車與 SUV的美國道路上行駛。

彭博資深汽車分析師Tatsuo Yoshida說：「日本車廠之所以不在美國製造或販售輕型車，是基於商業可行性問題。」他表示，市場雖然存在，但仍屬小眾。

輕型車是為日本狹窄道路量身打造，並以價格親民為特點，在日本新車銷量占比約三分之一。

川普下達這項最新指示之後，達菲說，運輸部已「清除障礙」，允許豐田（Toyota）及其他車廠在美國製造並販售「更小、更省油」的車款。

豐田的一位發言人對此拒絕置評。

彭博說，川普周三特別點名日本輕型車，可以看出汽車是美日貿易談判的一大焦點。今年稍早日本在談判過程中，提出進口並販售美國車的想法後，就成為一個談判籌碼，儘管在日本販售美國製皮卡聽起來十分不切實際。但這樣的構想，在川普聽來十分受用；同樣讓他感興趣的，還包括讓豐田、本田（Honda）等車廠在美國製造的車，再反向出口回日本銷售的可能性。