年初曾遭下令解散 美國和平研究所今以川普命名

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

在剛果民主共和國與盧安達簽署和平協議的前夕，美國國務院今天表示，美國和平研究所（USIP）已更名，以表彰總統川普。川普今年初才發布行政命令，尋求解散這個非營利組織。

國務院在社群媒體貼文表示：「今天上午，國務院將前和平研究所更名，以彰顯我國史上最偉大的協議促成者。歡迎來到唐納．J．川普和平研究所（DonaldJ. Trump Institute of Peace）。好戲還在後頭。」

這則貼文還附上一張美國和平研究所建築的照片，顯示川普的全名被加到外牆上原有雕刻名稱的上方。

法新社報導，川普今年2月才發布行政命令，尋求解散美國和平研究所。據媒體報導，美國和平研究所的負責人遭執法人員從總部帶走，政府並解僱研究所幾乎所有駐華盛頓的員工。

美國和平研究所由前總統雷根（Ronald Reagan）於1984年創立，獲國會資助，是一個旨在預防及解決國際衝突的獨立非營利組織。

在前幾任總統任內，美國和平研究所的運作方式類似智庫，聘用學者、研究人員及國際事務專家。

川普預計將於明天出席剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）與盧安達總統卡加米（PaulKagame）的和平協議簽署儀式。

川普毫不掩飾他自詡「和平締造者」的看法，以及他想要贏得諾貝爾和平獎的渴望。

川普今天召集盧安達和剛果民主共和國的領袖，儘管當地仍持續發生暴力，他仍將讚揚這是他最新的和平勝利。

川普希望這份協議能為美國鋪路，以取得剛果民主共和國東部關鍵礦產的控制權。這個飽受暴力蹂躪的地區，是電動車等現代科技所需許多關鍵原料的產地。

盧安達長期執政的總統卡加米，將與剛果民主共和國總統齊塞克迪，在剛更名為「唐納．J．川普美國和平研究所」的建築內與川普一同會面。

白宮表示，兩國領袖將簽署一項和平協議。5個多月前，兩國外長也曾會見川普，並宣布另一項結束衝突的協議。

