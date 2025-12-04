反對開放邊界 川普特赦德州涉賄國會議員庫維拉

美國總統川普今天赦免了德州民主黨籍聯邦眾議員庫維拉（HenryCuellar）及其妻子，他們此前捲入一起聯邦賄賂及共謀案。川普稱司法體系已被「武器化」。

美聯社報導，川普曾聲稱自己深陷的法律問題是出於黨派政治的獵巫行動。他在社群媒體上未出示證據地聲稱，庫維拉及其妻子伊美黛（Imelda Cuellar）遭到起訴，是因為庫維拉批評了拜登總統的移民政策。

川普在一則社群貼文中表示，庫維拉「勇敢發聲，反對開放邊境」，並指責民主黨籍的拜登攻擊庫維拉夫婦，「只因他們說了實話」。

聯邦當局此前指控庫維拉夫婦收受數千美元賄款，以換取庫維拉協助一家亞塞拜然控股能源公司和一家墨西哥銀行謀取利益。庫維拉遭控同意推動有利於亞塞拜然的立法，並在聯邦眾議院發表支持亞塞拜然的演說。

庫維拉堅稱自己及妻子無辜。兩人的審判原定於明年4月展開。

川普在宣布赦免的社群媒體貼文中表示：「亨利（Henry，庫維拉名），我不認識你，但今晚你可以安穩入睡了。你的惡夢終於結束！」

庫維拉今天在國會辦公室外簡短發表談話，感謝川普赦免。

他說：「我認為事實一直很清楚，但我也想感謝上帝，在非常艱難的時刻陪伴我和我的家人。現在我們可以重回崗位，一切如常，我們會繼續努力。」

路透社報導，在獲得共和黨籍的川普赦免解決法律問題後，庫維拉正在尋求連任，爭取第12個兩年任期，並獲得民主黨建制派的支持。

庫維拉說：「這次赦免讓我們重新開始，紛擾消失了，但工作依然存在，我打算迎難而上。」

庫維拉在國會服務超過20年，屬溫和派民主黨人，代表德州與墨西哥邊境選區，在移民與槍枝議題上多次與黨內主流立場不同調。

他是拜登政府因應美墨邊境非法移民創紀錄時最直言不諱的批評者之一，也是國會中為數不多反對墮胎權的民主黨眾議員之一。

根據路透社，川普在白宮接受媒體訪問時，將庫維拉遭起訴與他的移民政策連結起來。他說：「他受到非常不公正的對待，因為他認為不應允許人們湧入我們國家，他是對的，他並不喜歡開放邊境。」

今天晚些時候，有記者詢問川普是否與共和黨眾院領袖談過赦免這位民主黨籍眾議員，及是否有人擔心此舉可能助長庫維拉明年選情。

川普說，「這無關緊要」，並稱庫維拉遭針對，純粹是因為他批評移民政策。川普說：「他代表的是邊境選民，他看見發生的一切。」