快訊

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

高雄某家長副會長吸上流圈20億落跑 前夫慘背債打零工度日

聽新聞
0:00 / 0:00

美擬更嚴查H-1B申請人 「審查言論自由者」恐遭拒絕入境

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張攝於9月26日的插圖可看到美國國旗、100美元鈔票和H-1B簽證申請表。路透
這張攝於9月26日的插圖可看到美國國旗、100美元鈔票和H-1B簽證申請表。路透

路透獨家報導，美國川普政府3日宣布，將強化對高技能人才申請H-1B簽證的審查。美國國務院一份內部備忘錄指出，任何涉及對言論自由進行「審查」的人，都應被列入拒簽考量。

H-1B簽證允許美國雇主在專業領域聘用外國勞工，對美國科技公司至關重要。但根據報導，這份2日發送至全球美國使館的電報，指示領事官員審查H-1B申請人及隨行家屬的履歷或領英（LinkedIn）資料，查看他們是否曾從事包括假訊息、錯誤資訊、內容審核、事實查核、合規或線上安全等工作的領域。

電報指出，「如果發現申請人曾負責或共謀審查在美國受保障的言論」，領事官員應依據《移民與國籍法》的特定條款，「啟動程序，正式認定其不具資格」。

電報同時寫到，所有簽證申請人均受此政策約束，但鑑於H-1B申請人經常在科技業工作，包括在參與壓制受保護言論的社群媒體或金融服務公司，因此要求對H-1B申請人進行更嚴格的審查。強調：「必須徹底調查他們的就業歷史，確保其未參與此類活動。」新規定適用於首次申請者和續簽者。

路透指出，加強H-1B簽證審查的細節，包括重點關注是否涉及言論審查與言論自由，過去從未曝光。國務院對有關電報內容的詢問未予回應。

川普政府已將「言論自由」視為外交政策重點之一，特別認為保守派聲音在網路上遭到壓制的問題。

美國官員多次介入歐洲政治議題，抨擊他們所稱的右翼政治人物遭打壓的情況，涉及羅馬尼亞、德國與法國等國，並指控歐洲當局以打擊假訊息之名，審查包括反移民立場在內的言論。

今年5月，美國國務卿魯比歐曾威脅對審查美國人言論者祭出簽證禁令，包括在社群媒體平台上進行審查的人，並暗示該政策可能鎖定規範美國科技公司的外國官員。

美國 H-1B 簽證 言論自由 社群媒體

延伸閱讀

輝達入陸被美中「雙邊禁止」 黃仁勳：美國不該把中國市場全讓給中國

美台關稅談判中 美商長：台灣當然會幫忙訓練美國勞工

H-1B簽證獲批 亞馬遜最多 勞動市場重大轉變

馬斯克：H-1B簽證被濫用 但不應該關閉

相關新聞

貝森特稱美國是「中國與台灣」盟友 否認去風險化削弱台灣戰略地位

美國總統川普2日簽署「台灣保證實施法案」數小時之後，財政部長貝森特3日就表示，美國同時是中國大陸與台灣的盟友，並強調美國...

Fed換帥添變數？市場憂哈塞特引爆美版特拉斯事件！

金融時報引述知情人士報導，債券投資人曾向美國財政部表達憂慮，擔心哈塞特若出任聯準會（Fed）主席，會為了迎合美國總統川普...

「喝醉的浣熊」美網路爆紅 動保機構出T恤募款

美國一隻喝醉倒臥馬桶旁的浣熊在網路爆紅，獲得各大媒體報導，動保機構把牠印上T恤募款；牠誤闖一間酒類商店，打破貨架上的酒瓶...

美擬更嚴查H-1B申請人 「審查言論自由者」恐遭拒絕入境

路透獨家報導，美國川普政府3日宣布，將強化對高技能人才申請H-1B簽證的審查。美國國務院一份內部備忘錄指出，任何涉及對言...

川普簽台灣保證法案 美前外交官：促國務院反思舊規

「台灣保證實施法案」正式成為法律。前美國外交官辛格頓今天指出，法案促使官員檢視長期做法是否仍符利益，「看似程序，實則重要...

宏都拉斯前總統葉南德茲獲川普特赦 妻稱他無意返政壇

宏都拉斯前總統葉南德茲意外獲得美國總統川普頒布特赦令而獲釋，其妻葉安娜告訴法新社，考量到生命安全威脅，葉南德茲目前並沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。