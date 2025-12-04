台灣保證實施法案生效 美國務院：例行出訪強化關係

快訊

中央社／ 華盛頓3日專電

美國總統川普簽署定期檢討美台交往規範法案後，國務院今天未正面回應是否解除自設限制，只強調對台長期承諾不變，例行出訪與互動持續強化雙邊穩固、非官方的關係。

美國與中華民國自1979年斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他人員和台灣官方往來的「紅線」。跨黨派議員因此提出「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期更新與台灣交往的規範。

這項法案今年陸續在美國國會眾、參兩院先後通過後，已於昨天由川普（Donald Trump）簽署成為法律。對於美國是否會取消這些自畫的紅線，國務院一名發言人下午以3點回應中央社，兩度提到「非官方」。

這名發言人指出，這屆政府已明示，美國對台灣的長期承諾一如既往，40多年來始終如一；根據美國長期以來的政策及台灣關係法，美台保持著穩固的非官方關係。雙邊擁有相似的價值觀、深厚的經貿聯繫以及緊密的人文交流。

國務院發言人說，在美國在台協會（AmericanInstitute in Taiwan）及台北經濟文化代表處（TECRO）的支持下，美台官員例行且定期的出訪與互動（routine, regular travel and interaction）進一步強化雙邊穩固的非官方關係。

根據國會送總統簽署的正式「成文版」，「台灣保證實施法案」要求國務卿至少每5年檢討國務院管理對台關係的指引，包括名為「對台關係指導方針」（Guidelines on Relations with Taiwan）的定期備忘錄及相關文件。

此外，國務卿除了將此指引重新發布給行政部門及機構外，也必須於限期內向國會兩院的外交委員會提交更新報告。

「台灣保證實施法案」如今正式成為立法，是否能移除美國仍存的對台交往限制，華府學者看法不一。

智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense ofDemocracies）中國問題資深研究員辛格頓（CraigSingleton）曾在國務院任職。他今天透過電子郵件對中央社表示，這項法案最重要的影響在於，要求國務院定期審查並說明對台交往準則的合理性。

他說，「這聽起來或許只是程序性問題，但意義重大，它促使官員們思考，長期的做法是否仍然符合美國利益，而不是只因為『我們一直都是這麼做』就按慣例行事」。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員庫伯（Zack Cooper）則說，雖然他不認為中國應該對美國對台政策擁有否決權，「但我認為白宮已經非常明確表示，總統川普的重點是確保美中會談按計劃在明年4月、11月以及可能還有12月舉行」。

庫伯下午透過書面對中央社表示，除非美中雙邊關係破裂，否則他預期美國政府會積極避免做出可能引發北京負面反應的決定，因此他懷疑川普政府明年是否會放寬對美台接觸的限制。

