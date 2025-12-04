快訊

貝森特稱美國是「中國與台灣」盟友 否認去風險化削弱台灣戰略地位

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
《紐約時報》專欄作家索金和美國財政部長貝森特3日在2025 DealBook Summit進行訪談。法新社
《紐約時報》專欄作家索金和美國財政部長貝森特3日在2025 DealBook Summit進行訪談。法新社

美國總統川普2日簽署「台灣保證實施法案」數小時之後，財政部長貝森特3日就表示，美國同時是中國大陸與台灣的盟友，並強調美國與兩方的關係並未改變。

南華早報報導，貝森特出席紐約時報「DealBook Summit」，接受該報專欄作家兼特約主筆索金（Andrew Sorkin）被問及華府部分人士對川普政府在台灣問題上長期奉行的「戰略模糊」政策的擔憂時表示：「美國是中國的盟友，這種關係沒有改變。」

根據Grabien網站提供的影像片段，當索金追問「是中國，不是台灣嗎？」並表示想釐清他剛剛的發言時，貝森特補充表示：「也包括台灣」，並重申「關係沒有改變」。此外，他拒絕回答美國是否會在中國試圖入侵時協防台灣，稱這是「假設性」問題。中國駐美大使館未立即回應詢問。

貝森特同時警告：「若台灣的晶片供應中斷，將成為全球經濟的單點故障。」針對華府部分專家擔心，若美國實現晶片製造自給自足，台灣在美國外交政策中的戰略價值可能下降，貝森特予以否定。他說：「這就好比問，如果我買了保險，房子會更容易或更不容易失火嗎？去風險化並不代表你改變了什麼。」

他還表示，中國正按計畫履行美中貿易協議的承諾，包括購買1,200萬噸大豆，並確認該目標將在2026年2月前完成，並自信地說：「我可以告訴你，中國正在確保履行協議的每一部分。」

